مدرب كوت ديفوار: نجحنا في المهمة وهكذا نستعد للمغرب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

كوت ديفوار

قال إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن لاعبيه كانوا بإمكانهم تحقيق فوز عريض على منتخب جنوب إفريقيا، لكنهم لم يستغلو الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق الفوز بالتأكيد؛ لأنه كان الطرف الأفضل. تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف كامارا، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفوز بالثلاث نقاط أهم من عدد الأهداف والأداء، مشيدًا بنجاح فريقه في الخروج بشباك نظيفة. وأوضح، أن الروح القتالية التي تحلى بها لاعبوه قادتهم لتحقيق الفوز على منافس قوي مثل المنتخب الجنوب إفريقي، وجعلتهم يخرجون بالنتيجة التي كان يسعون إليها. ونفى