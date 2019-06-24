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شوقي: التابلت والبرمجيات ليست جوهر تطوير التعليم

حصيلة العام الماضي تؤكد أن مصر بدأت في تطوير المنظومة بشكل كامل وهناك كتب جديدة من أول الباقة للغة الإنجليزية والعربية وطريقة جديدة للتدريس والتعامل مع الطلاب
تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية. وقال الدكتور طارق شوقي، في كلمته بالمؤتمر، إن نسبة النّجاح في امتحانات الصف الأوّل الثانوي هذا العام بلغت 91.4 %، موضحًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كشفت عن أن الطلاب لديهم قدرة على اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية.
ويمكن للطالب الدخول لمعرفة نتيجة النجاح والدور الثاني من خلال هذا (الرابط):  وأوضح أنه سيتم إصدار بطاقة تعريفية لكل طالب بمستواه في المواد الدراسية سيتم إعلانها خلال أيام لتوضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو، بحيث يعمل الطالب على تقوية نقاط
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
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البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

«النواب» يُقر خطة التنمية بقيمة 7.7 تريليون جنيه

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، وذلك بالجلسة العامة اليوم الاثنين. تضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليارًا و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
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فى يومهن العالمي.. 5 أزمات تواجه الأرامل في مصر

تحاول منظمة الأمم المتحدة دائما العمل على القضايا التى تواجه الإنسانية، بل وتلجأ كثيرا إلى توثيق القضايا من خلال ربطها بيوم ثابت سنويا، وذلك بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضايا، ومحاولة تحسين أوضاع أصحابها، ومن هذه القضايا قضية الأرامل حول العالم ومعاناتهن فى العديد من الدول، والتى حددت لهن الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام وذلك لما يعانيه الأرامل حول العالم من عنف وفقر شديد، ونبذ من المجتمع، ففى مصر يعانى الأرامل من بعض الأزمات، على رأسها الأزمات المادية، والصحية، وأزمة حضانة الأطفال.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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التعليم: طلاب أولى ثانوي كانوا ضايعين من سنوات

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، ما يتردد بشأن تحميل الوزارة مسؤولية ضياع طلاب أولى ثانوي، قائلا: "الطلاب كانوا ضايعين من البداية منذ سنوات، والوزارة تقيس المهارة حاليا ونواب التعلم والوزارة تحاول إنقاذهم، ليحصلوا على مهارة حقيقة، ويجب عدم التركيز على الالتحاق بالجامعة، لو الطالب جاب 60% هيدخل طب وكلية الطب لن تكون فارغة، لكن أولياء الأمور يركزون في المجموع والدرجات والجامعة".
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بكود الطالب.. تعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، إن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى امتحان مايو الإلكترونى، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية تعلن على موقع الوزارة خلال ساعات، مؤكدا أن "متوسطات نسب النجاح بين الطلاب منخفضة، وإذ تم مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتقوق طالب اليابان، ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه"، لافتا إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت، ولكن على موقع الوزارة.
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