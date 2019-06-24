تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

تونس

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.

منتخب أنجولا حاول كثيراً لكنه لم يمتلك المهاجم القادر على تشكيل اي خطورة على مرمى مرمى الحارس فاروق بن مصطفى ثم جاءت الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط المباراة احتسب باملاك تيسيما ركلة جزاء لنسور قرطاج، ترجمها يوسف المساكني لأول أهداف المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدف دون رد. في الشوط