رياضة

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
تونس
تونس
سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
منتخب أنجولا حاول كثيراً لكنه لم يمتلك المهاجم القادر على تشكيل اي خطورة على مرمى مرمى الحارس فاروق بن مصطفى ثم جاءت الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط المباراة احتسب باملاك تيسيما ركلة جزاء لنسور قرطاج، ترجمها يوسف المساكني لأول أهداف المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدف دون رد. في الشوط
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منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
نادى-طلائع -الجيش

طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
ستيوارت-باكستر‎

مدرب جنوب إفريقيا: درجة الحرارة أثرت علينا

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، أن درجة الحرارة العالية أثرت على أداء منتخبه ومنتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء قائلا: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وتحديدًا في الربع الأول، وهو ما سمح للمنافس بالتقدم لأننا واجهنا مشكلة في التحضير ونقل الكرة للأمام".
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
منتخب-تونس

راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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