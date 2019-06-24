كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

الجماهير الجزائرية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز على المنتخب الكيني بثنائية نظيفة أمس الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وفي نفس المجموعة حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد، على استاد