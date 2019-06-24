رياضة

كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
الجماهير الجزائرية
الجماهير الجزائرية
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.
وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز على المنتخب الكيني بثنائية نظيفة أمس الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وفي نفس المجموعة حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد، على استاد
اقرأ المزيد
تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
على-معلول (3)

نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
محمد-صلاح (4)

رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (3)

المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (7)

تعرف على هدية المنتخب للرئيس السيسي (صور)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث التقى مع أعضاء المنتخب وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر إليهم بكل الاحترام والتقدير، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org