نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

علي معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأضاف معلول خلال تصريحاته عقب المباراة: «كرة القدم لا تعتمد فقط على الأسامي، خاصة في المنتخب، والفريق عانى أمام أنجولا بظهور عدد من لاعبيه خارج نطاق الخدمة، وعندما حاول جيريس إيجاد حلول أخرج أفضل لاعب في الخط الهجومي وهو نعيم السليتي، في الوقت الذي كان يحتاج فيه الفريق لإضافة هدف ثانٍ». وتابع