رياضة

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
الخزري
الخزري
حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة في الشوط الأول كانت عن طريق منتخب تونس، حيث أهدر نعيم السليتي فرصة محققة للتسجيل. ورد منتخب أنجولا بأكثر من محاولة، لكنها لم تمثل خطورة على مرمى الحارس التونسي فاروق بن مصطفى. في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط المباراة
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نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

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لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

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