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أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين
وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين
صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.
ومن ضمن الموقع عليهم عقوبات، قائد القوات الجوية فى الحرس الثورى الإيرانى العميد أمير على حاجى زاده الذى كان مسئولاً عن إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار فى المجال الجوى الدولى، فضلاً عن قائد القوات البرية للحرس الثورى العميد محمد باكبور".وتابع منوشين، "بالإضافة إلى توقيع عقوبات على هؤلاء، لقد وقعنا عقوبات
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ترامب

ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
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هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
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وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث ملف إيران

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى السعودية، من أجل بحث ملف إيران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".
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ترامب: أرغب في حوار مع مسئولين إيرانيين دون شروط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا. وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.
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ترامب

ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
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هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة. وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
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أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
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