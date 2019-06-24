أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.

ومن ضمن الموقع عليهم عقوبات، قائد القوات الجوية فى الحرس الثورى الإيرانى العميد أمير على حاجى زاده الذى كان مسئولاً عن إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار فى المجال الجوى الدولى، فضلاً عن قائد القوات البرية للحرس الثورى العميد محمد باكبور".وتابع منوشين، "بالإضافة إلى توقيع عقوبات على هؤلاء، لقد وقعنا عقوبات