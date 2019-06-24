كيف تأثر أداء تونس أمام أنجولا بسبب غياب علي معلول؟

تعادل المنتخب التونسي في افتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره الأنجولي، وهو ما فتح من جديد باب الانتقادات ضد آلان جيريس مدرب النسور الذي استبعد معلول

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

علي معلول

يبدو أن قرار آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي باستبعاد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج، من قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، قد يكلف المنتخب التونسي الكثير خاصة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة المشاركة في كان 2019، بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقطتي التعادل، في انتظار مباراة منتخب مالي وموريتانيا التي ستجمعهما في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.

وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية، بعدما قرر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا. وظهر المنتخب التونسي عاجزًا عن خلق أي فرص من الجبهة اليسرى، الذي أشرك فيها المدرب الفرنسي آلان جيريس أسامة