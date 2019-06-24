كيف تأثر أداء تونس أمام أنجولا بسبب غياب علي معلول؟

تعادل المنتخب التونسي في افتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره الأنجولي، وهو ما فتح من جديد باب الانتقادات ضد آلان جيريس مدرب النسور الذي استبعد معلول
يبدو أن قرار آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي باستبعاد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج، من قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، قد يكلف المنتخب التونسي الكثير خاصة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة المشاركة في كان 2019، بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقطتي التعادل، في انتظار مباراة منتخب مالي وموريتانيا التي ستجمعهما في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.
وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية، بعدما قرر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
وظهر المنتخب التونسي عاجزًا عن خلق أي فرص من الجبهة اليسرى، الذي أشرك فيها المدرب الفرنسي آلان جيريس أسامة
وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية، بعدما قرر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
وظهر المنتخب التونسي عاجزًا عن خلق أي فرص من الجبهة اليسرى، الذي أشرك فيها المدرب الفرنسي آلان جيريس أسامة الحدادي الظهير الأيسر لفريق الاتفاق السعودي، ولم يكن على المستوى المطلوب، ولم تشهد هذه الجبهة أي انطلاقات ولم تشكل أي خطورة على مرمى أنجولا بسبب بطء الحدادي.
وأثار قرار جيريس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، صدمة لدى الجماهير التونسية وجماهير النادي الأهلي أيضًا، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
أرقام علي معلول
علي معلول صاحب الـ29 عامًا، خاض مع نسور قرطاج 47 مباراة، بعدد دقائق بلغ 3.789 دقيقة، صنع خلالها 9 أهداف وتلقى بطاقتين صفراوين، كما خاض معلول 4 مباريات مع نسور قرطاج تحت 21 عامًا، وسجل خلالها هدفًا.
معلول انضم للمنتخب التونسي للمرة الأولى في 6 يوليو 2013، وكان عمره حينها 23 عامًا و6 أشهر و4 أيام، حين كان نبيل معلول يقود نسور قرطاج، ولعب علي أولى مواجهاته أمام المغرب.
أرقام علي معلول مع الأهلي
وشارك علي معلول مع الأهلي في 32 مباراة بالموسم الحالى في مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.
بدلاء علي معلول في تونس
وجاء أسامة الحدادي (27 عاما) ظهير أيسر الاتفاق السعودي الذي انتقل إليه مؤخرا آتيًا من نادي ديجون الفرنسي، أول البدلاء لشغل مركز معلول في البطولة، ولعب الحدادي آخر المباريات الودية أمام بوروندي التي حققت فيها تونس فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، وشارك أساسيًا في مباراة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا ولم يقدم المستوى المطلوب.
وهناك أيمن بن محمد صاحب الـ25 عامًا وظهير نادي الترجي التونسي الذي كان محط أنظار السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، وطلب انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يرحل عن قيادة الفريق.
آلان جيريس أعلن عن قائمة ضمت 23 لاعبًا، وهم:
- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)- معز حسن (نيس الفرنسي)- معز بن شريفية (الترجي التونسي).
- خط الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)- وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي)- نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي)- أيمن بن محمد (الترجي التونسي)- محمد دراجر (بادربورن اليوناني)- ديلان برون (جينت البلجيكي)- كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي)- أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)- رامي البدوي (الفيحاء السعودي).
- خط الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)- غيلان الشعلالي (الترجي التونسي)- أنيس البدري (الترجي التونسي)- إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) - فرجاني ساسي (الزمالك)- بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)- يوسف المساكني (يوبين البلجيكي)- نعيم السليتي (ديجون الفرنسي)- وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي).
- خط الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي)- فراس شواط (الصفاقسي التونسي).