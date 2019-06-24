رياضة

تورط أمير قطر ورئيس فرنسا السابق في قضايا فساد

اختيرت قطر لتنظيم مونديال 2022 في 2010 ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت واحتجز بلاتيني للتحقيق معه في منح قطر شرف التنظيم
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
تميم بن حمد آل ثاني
تميم بن حمد آل ثاني
في واحدة من أكبر فضائح الفساد الرياضي على مستوى كرة القدم، فتح مكتب مكافحة الفساد بفرنسا، تحقيقًا كشف فيه تورط تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق وساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، في الفساد الذي ضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم وانتقل منه إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويعد اعتقال الفرنسي ميشيل بلاتيني في الأسبوع الماضي، جزءًا من تحقيق واسع في فساد عالم الرياضة على صعيد الألعاب الأولمبية، وعملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت في تقرير لها، عن الشرطي الفرنسي المسؤول عن تحقيق الفساد الرياضي، ويدعى جان إيف لورجويل، حيث استجوب بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقا، حول موضوع مونديال 2022 في قطر، ووضع لامين دياك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى رهن الإقامة الجبرية في
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مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
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أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر في الشيش، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، التي أقيمت في مالي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، بعدما قدم أداء رائعا وفاز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/ 11، واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/ 2 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 15/ 4 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 15/ 11.
منتخب-بنين‎ (4)

مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
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الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
كأس-العالم (2)

دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
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الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
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سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
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