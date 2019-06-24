تورط أمير قطر ورئيس فرنسا السابق في قضايا فساد

اختيرت قطر لتنظيم مونديال 2022 في 2010 ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت واحتجز بلاتيني للتحقيق معه في منح قطر شرف التنظيم

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

تميم بن حمد آل ثاني

في واحدة من أكبر فضائح الفساد الرياضي على مستوى كرة القدم، فتح مكتب مكافحة الفساد بفرنسا، تحقيقًا كشف فيه تورط تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق وساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، في الفساد الذي ضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم وانتقل منه إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويعد اعتقال الفرنسي ميشيل بلاتيني في الأسبوع الماضي، جزءًا من تحقيق واسع في فساد عالم الرياضة على صعيد الألعاب الأولمبية، وعملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت في تقرير لها، عن الشرطي الفرنسي المسؤول عن تحقيق الفساد الرياضي، ويدعى جان إيف لورجويل، حيث استجوب بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقا، حول موضوع مونديال 2022 في قطر، ووضع لامين دياك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى رهن الإقامة الجبرية في