رياضة

المساكني: تعثرنا أمام أنجولا لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
يوسف المساكني
يوسف المساكني
أعرب يوسف المساكني، نجم المنتخب التونسي لكرة القدم، عن حزنه الشديد بسبب تعثر فريقه أمام أنجولا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد السويس». وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وجاء هدفا اللقاء عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
وأضاف المساكني، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الفريق لم يكن في مستواه أمام أنجولا، واللقاء يستحق لقب «مباراة للنسيان». واستمر في حديثه: «المنتخب التونسي عانى في مواجهة أنجولا من قلة اللاعبين أصحاب الخبرة وهو ما أثر على الأداء بشكل واضح، ونتمنى تحقيق نتيجة ايجابية
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مالي_موريتانيا (3)

مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر في الشيش، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، التي أقيمت في مالي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، بعدما قدم أداء رائعا وفاز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/ 11، واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/ 2 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 15/ 4 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 15/ 11.
منتخب-بنين‎ (4)

مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
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تونس

مدرب تونس ينتقد لاعبيه: الجميع خارج الخدمة

يرى الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن التعادل أمام أنجولا، هو النتيجة الطبيعية لما قدمه فريقه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الأداء لم يعكس التحضيرات التي أجراها قبل انطلاق البطولة. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
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نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
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