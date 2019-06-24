المساكني: تعثرنا أمام أنجولا لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

يوسف المساكني

أعرب يوسف المساكني، نجم المنتخب التونسي لكرة القدم، عن حزنه الشديد بسبب تعثر فريقه أمام أنجولا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد السويس». وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وجاء هدفا اللقاء عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأضاف المساكني، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الفريق لم يكن في مستواه أمام أنجولا، واللقاء يستحق لقب «مباراة للنسيان». واستمر في حديثه: «المنتخب التونسي عانى في مواجهة أنجولا من قلة اللاعبين أصحاب الخبرة وهو ما أثر على الأداء بشكل واضح، ونتمنى تحقيق نتيجة ايجابية