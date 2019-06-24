مدرب تونس ينتقد لاعبيه: الجميع خارج الخدمة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

منتخب تونس

يرى الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن التعادل أمام أنجولا، هو النتيجة الطبيعية لما قدمه فريقه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الأداء لم يعكس التحضيرات التي أجراها قبل انطلاق البطولة. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وشدد جيريس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بفحص أسباب المستوى الباهت الذي قدمه الفريق أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا خارج نطاق الخدمة. وتابع مدرب نسور قرطاج تصريحاته: «كنا بحاجة لعدد أكبر من التغييرات بسبب ابتعاد عدد كبير من اللاعبين