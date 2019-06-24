مدرب غانا: جاهزون للفوز بكأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد مصباح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

مدرب غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين استعدادا لمباراته الأولى أمام منتخب بنين في افتتاح مشواره بكأس الأمم الإفريقية، أنه قادم مع لاعبيه إلى مصر للرجوع إلى بلاده بكأس الأمم الإفريقية وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبل المباراة: "هناك بعض الأفراد يشككون في مستوى لاعبي غانا، ولكنني على المستوى الشخصي أثق فيهم بشكل كبير، خاصة مع وجود فرق منافسة صاحبة مستوى مرتفع ونحن مستعدون لهم على أكمل وجه".

وأضاف كواسي أبياه قائلا: "منتخب غانا ليس بالضعيف ومتأكد من قدرته على المنافسة والحصول على اللقب القاري، ونحن نعمل ألف حساب لمنتخب بنين الذي نلتقيه غدًا، ونحن جاهزون لخوض المباراة أمامه بكامل قوتنا". وأشار كواسي أبياه إلى أن فريق غانا خاض العديد من اللقاءات الودية خلال معسكره المغلق، وتم خلاله تطوير