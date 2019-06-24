سيدورف: نحن بطل إفريقيا وسنحاول تعويض غياب «جويل»

تحرير:محمد مصباح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

الكاميرون

أعلن الهولندي سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن ثقته في لاعبيه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، مشيرا إلى أن فريقه يعتبر هو بطل إفريقيا نظرا إلى أنه حامل لقب النسخة الماضية، وأن فريقه قادر على الاحتفاظ باللقب وذلك خلال مشاركتهم في نسخة "الكان" الجديدة التي تستضيفها مصر. وقال سيدورف -خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الإثنين- إنه يعرف قدرات وإمكانات منتخب غينيا بيساو وقادر على هزيمته، خاصة أنه نجح في إيجاد التجانس بين نجومه بعد أن تجمعوا داخل معسكرين مغلقين قبل انطلاق البطولة القارية وخاضوا خلاله مباريات ودية قوية مع منتخبي زامبيا ومالي.

وأوضح مدرب المنتخب الكاميروني أن غياب ديريك جويل هو خسارة كبيرة للفريق بكل المقاييس؛ لأنه تدرب معنا لشهور عدة ويتمتع بالكفاءة العالية وسوف نحاول تعويض غيابه، مؤكدًا على أن منتخب الكاميرون حظوظه قوية بالمجموعة السادسة في الصعود لدور الـ16 على حساب الفرق الأخرى، خاصة أنه يتمتع دائما باحترام المنافسين،