شريف مدكور: لا أسلم على الناس بسبب مرضي (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

شريف مدكور

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر. وقال "مدكور" في حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". وذكر الإعلامي، أنه لم يستوعب صدمة الناس حينما أعلن خبر مرضه، حيث تفاجأ الجميع بالنبأ، خاصة أنه أكمل الحلقة بشكل عادي.

وأعلن "مدكور"، مطلع الشهر الماضي، إجراءه جراحة لإزالة ورم في القولون، ثم بعدها كشف أن الورم "خبيث"، وبالفعل خضع للجراحة، التي أجريت بنجاح. ويواصل "مدكور" حديثه عن حربه مع المرض، فيؤكد أنه لا يسمح له بأن يسلم على الناس، نظرا لأنه يُعالج بالكيماوى ومناعته ضعيفة، ويضطر لأن يشرح للناس فى كل مرة هذا