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شريف مدكور: لا أسلم على الناس بسبب مرضي (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
شريف مدكور
شريف مدكور
كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر. وقال "مدكور" في حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". وذكر الإعلامي، أنه لم يستوعب صدمة الناس حينما أعلن خبر مرضه، حيث تفاجأ الجميع بالنبأ، خاصة أنه أكمل الحلقة بشكل عادي.
وأعلن "مدكور"، مطلع الشهر الماضي، إجراءه جراحة لإزالة ورم في القولون، ثم بعدها كشف أن الورم "خبيث"، وبالفعل خضع للجراحة، التي أجريت بنجاح.  ويواصل "مدكور" حديثه عن حربه مع المرض، فيؤكد أنه لا يسمح له بأن يسلم على الناس، نظرا لأنه يُعالج بالكيماوى ومناعته ضعيفة، ويضطر لأن يشرح للناس فى كل مرة هذا
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راسل-كرو

راسل كرو يكشف سبب رفضه Lord of the Rings

كشف النجم راسل كرو، أخيرًا عن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قراره برفض التمثيل في سلسة الأعمال الشهيرة "Lord of the Rings"؛ وذلك خلال مقابلته مع برنامج The Howard Stern، اليوم الإثنين، حيث قال إنه عرض عليه تقديم شخصية أراجورن (Aragorn) الذي قام بها بدلا منه الفنان فيجو مورتنسن. ويقول كرو صاحب الـ55 عاما "لأنني لم أعتقد أن بيتر جاكسون (مخرج الفيلم) أرادني فعلا، وأعتقد أنه أُجبر على التحدث معي، هو زميل نيوزيلندي وأستطيع أن أفهم ما بداخله من نبرة صوته".
احمد--السعدنى (1)

أحمد السعدني ينتقد هاني شاكر: «إحنا زي القرع»

علق الفنان أحمد صلاح السعدني، على آخر محطات أزمة تصريحات المطربة ميريام فارس، بعد أن أعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، قبوله اعتذارها عن تصريحاتها المسيئة إلى مصر. وانتقد السعدني موقف "شاكر"، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟". وتابع: "لماذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين ولا احنا زي القرع؟! نرجو التوضيح"، في إشارة منه إلى أزمة تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي حققت معها نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة إلى مصر.
محمد-رمضان (6)

محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
شريف-مدكور

شريف مدكور يعود لبرنامجه: مش خايف من الموت (فيديو)

عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته الكبيرة بعودته لتقديم برنامجه التليفزيوني "4 شارع شريف" على شاشة قناة "الحياة"، وذلك بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني. واستهل "مدكور" أولى حلقات برنامجه، اليوم السبت، بتوجيه الشكر لكل من بعثوا إليه بعبارات رقيقة ودعوات بالشفاء من المصريين أو غير المصريين، وشرح أن إدارة القناة عرضت عليه أن ينال إجازة حتى تنتهي فترة علاج "الكيماوي" التي ربما تمتد لخمسة أشهر، لكنه فضل العودة للقاء الجمهور، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج، وطلب من المشاهدين مساندته إذا ظهرت عليه علامات الإجهاد أو تساقط الشعر أثناء العلاج.
اسعاد-يونس

إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
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