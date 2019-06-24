مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

تحرير:محمد مصباح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

منتخب بنين

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.

وأردف أن مباراة غانا تمثل تحديا كبيرا؛ لأن لاعبي منتخب بنين لديهم القدرة والموهبة للمنافسة على البطولة بشكل جيد واللعب أمام الفرق الكبيرة مثل منتخب غانا، مشيرًا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا مع لاعبيه خلال التدريبات وسوف يظهر ذلك جليا في المباريات الرسمية وسوف يخوض المباريات بشكل متوازن دفاعًا وهجومًا لتحقيق