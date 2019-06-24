رياضة

مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

تحرير:محمد مصباح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
منتخب بنين
منتخب بنين
أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
وأردف أن مباراة غانا تمثل تحديا كبيرا؛ لأن لاعبي منتخب بنين لديهم القدرة والموهبة للمنافسة على البطولة بشكل جيد واللعب أمام الفرق الكبيرة مثل منتخب غانا، مشيرًا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا مع لاعبيه خلال التدريبات وسوف يظهر ذلك جليا في المباريات الرسمية وسوف يخوض المباريات بشكل متوازن دفاعًا وهجومًا لتحقيق
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مالي_موريتانيا (3)

مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر في الشيش، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، التي أقيمت في مالي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، بعدما قدم أداء رائعا وفاز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/ 11، واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/ 2 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 15/ 4 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 15/ 11.
الكاميرون‎

سيدورف: نحن بطل إفريقيا وسنحاول تعويض غياب «جويل»

أعلن الهولندي سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن ثقته في لاعبيه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، مشيرا إلى أن فريقه يعتبر هو بطل إفريقيا نظرا إلى أنه حامل لقب النسخة الماضية، وأن فريقه قادر على الاحتفاظ باللقب وذلك خلال مشاركتهم في نسخة "الكان" الجديدة التي تستضيفها مصر. وقال سيدورف -خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الإثنين- إنه يعرف قدرات وإمكانات منتخب غينيا بيساو وقادر على هزيمته، خاصة أنه نجح في إيجاد التجانس بين نجومه بعد أن تجمعوا داخل معسكرين مغلقين قبل انطلاق البطولة القارية وخاضوا خلاله مباريات ودية قوية مع منتخبي زامبيا ومالي.
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المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: جاهزون للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين استعدادا لمباراته الأولى أمام منتخب بنين في افتتاح مشواره بكأس الأمم الإفريقية، أنه قادم مع لاعبيه إلى مصر للرجوع إلى بلاده بكأس الأمم الإفريقية وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبل المباراة: "هناك بعض الأفراد يشككون في مستوى لاعبي غانا، ولكنني على المستوى الشخصي أثق فيهم بشكل كبير، خاصة مع وجود فرق منافسة صاحبة مستوى مرتفع ونحن مستعدون لهم على أكمل وجه".
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
منتخب-زيمبابوي (1)

الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
عمرو -ذكى

ثورة غضب ضد عمرو زكي على «السوشيال ميديا»

فاجأ عمرو زكي، نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي الزمالك السابق، الجميع بعد غياب طويل وظهر في مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بأحد فنادق القاهرة، أمس الثلاثاء من أجل الإعلان عن راعٍ جديد لرعاة الكان التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل وحتى يوم 19 يوليو المُقبل، حيث ظهر لاعب الفراعنة السابق بشكل أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب الشكل الذي ظهر عليه ومن ثم كانت هناك ردود فعل غاضبة وشديدة من جانب الجماهير تجاهه.
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