أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

تحرير:كريم مليم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

أبو القاسم

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر في الشيش، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، التي أقيمت في مالي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، بعدما قدم أداء رائعا وفاز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/ 11، واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/ 2 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 15/ 4 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 15/ 11.

وأعرب اللاعب عن سعادته بهذه الميدالية مؤكدا أن الفوز ببطولة إفريقيا ستكون داعما له في أولمبياد طوكيو 2020. وفي 2008 بدأ أبو القاسم احتراف اللعبة على المستوى الدولي، وحقق العديد من الميداليات في بطولات إفريقية وعالمية للصغار قبل أن يصل للعب على مستوى الكبار خلال عام 2011 الذي تمكن فيه من إحراز الميدالية