رياضة

أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

تحرير:كريم مليم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
أبو القاسم
أبو القاسم
حقق علاء أبو القاسم بطل مصر في الشيش، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، التي أقيمت في مالي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، بعدما قدم أداء رائعا وفاز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/ 11، واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/ 2 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 15/ 4 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 15/ 11.
وأعرب اللاعب عن سعادته بهذه الميدالية مؤكدا أن الفوز ببطولة إفريقيا ستكون داعما له في أولمبياد طوكيو 2020. وفي 2008 بدأ أبو القاسم احتراف اللعبة على المستوى الدولي، وحقق العديد من الميداليات في بطولات إفريقية وعالمية للصغار قبل أن يصل للعب على مستوى الكبار خلال عام 2011 الذي تمكن فيه من إحراز الميدالية
اقرأ المزيد
مالي_موريتانيا (3)

مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
منتخب-بنين‎ (4)

مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
الكاميرون‎

سيدورف: نحن بطل إفريقيا وسنحاول تعويض غياب «جويل»

أعلن الهولندي سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن ثقته في لاعبيه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، مشيرا إلى أن فريقه يعتبر هو بطل إفريقيا نظرا إلى أنه حامل لقب النسخة الماضية، وأن فريقه قادر على الاحتفاظ باللقب وذلك خلال مشاركتهم في نسخة "الكان" الجديدة التي تستضيفها مصر. وقال سيدورف -خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الإثنين- إنه يعرف قدرات وإمكانات منتخب غينيا بيساو وقادر على هزيمته، خاصة أنه نجح في إيجاد التجانس بين نجومه بعد أن تجمعوا داخل معسكرين مغلقين قبل انطلاق البطولة القارية وخاضوا خلاله مباريات ودية قوية مع منتخبي زامبيا ومالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يطير لمالي للمشاركة في البطولة الإفريقية

غادر علاء الدين أبو القاسم بطل السلاح الأوليمبي صاحب الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن 2012 القاهرة متوجهًا إلى مالي للمشاركة في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش والتى تقام بالعاصمة المالية بماكو خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، كما يشارك أبو القاسم فى بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2019. ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كاس العالم المؤهلة خلال شهر نوفمبر 2019.
منتخب-مصر-الاولمبي

تاني مرة.. المنتخب الأوليمبي يخسر من أوزبكستان وديّا

فشل المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، في الفوز على أوزبكستان للمرة الثانية تواليًا، وتعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين عصر اليوم الثلاثاء بمدينة طشقند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وتعرضت كتيبة الفراعنة للخسارة للمباراة الثانية بعدما خسرت يوم الأحد الماضي بهدفين نظيفين.
لاعب-المصارعه-محمد-مصطفى

بطل مصر في المصارعة يمثل أمريكا في أوليمبياد طوكيو

أعلن محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للمصارعة عن اللعب باسم الولايات المتحدة الأمريكية فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد التجاهل الشديد الذي تعرض له من الاتحاد المصرى للمصارعة له خلال فترة تجهيزه للبطولة، وعدم رغبة الاتحاد فى دعمه ماليًا قبل أى بطولة يشارك فيها، وقام المصارع المصري بنشر صورة من جواز سفره الأمريكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلن أنه فضل اللعب بالجنسية الأمريكية في الأولمبياد عن اللعب باسم مصر، ويحمل محمد مصطفى الجنسية الأمريكية حيث ولد هناك إلا انه كان يلعب باسم مصر في العديد من البطولات التي شارك فيها.
المنتخب-الأولمبي-المصرى

المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org