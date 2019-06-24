كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.

وأضاف: تراجع المهنة ليس بسبب فرض قيود، بدليل تراجع الصحف الفنية والرياضية والاجتماعية أيضًا"، مشيرًا إلى وجود تراجع في المهنة ككل. وتابع، أن نهضة الصحافة تبدأ من رجوع كل صحيفة لقواعدها، فالتي تكبت في السياسة تظل تكتب في هذا الباب، ومن تكتب في الرياضة، وهكذا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على دراسة الأمر