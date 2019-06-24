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كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
وأضاف: تراجع المهنة ليس بسبب فرض قيود، بدليل تراجع الصحف الفنية والرياضية والاجتماعية أيضًا"، مشيرًا إلى وجود تراجع في المهنة ككل. وتابع، أن نهضة الصحافة تبدأ من رجوع كل صحيفة لقواعدها، فالتي تكبت في السياسة تظل تكتب في هذا الباب، ومن تكتب في الرياضة، وهكذا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على دراسة الأمر
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سامح-شكري (1)

مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان

قدمت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبا، تعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات. وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الإثنين، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.
وزير-التربية-والتعليم

شوقي: التابلت والبرمجيات ليست جوهر تطوير التعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية. وقال الدكتور طارق شوقي، في كلمته بالمؤتمر، إن نسبة النّجاح في امتحانات الصف الأوّل الثانوي هذا العام بلغت 91.4 %، موضحًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كشفت عن أن الطلاب لديهم قدرة على اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
سوق-المواشى (1)

البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
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الصحفي-حسين-قدري (2)

70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا. وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة. وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.
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مكرم محمد أحمد: إعلامنا «مكسح».. ومفيش حد واقف جنبي

اعتبر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام في مصر "مكسح" وغائب عن الأحداث في المنطقة، مضيفا "لم يذهب صحفي إلى سوريا ليعرف ماذا حدث للسوريين، كما لم يذهب صحفي للسودان ليرى المعتصمين؛ فهي صحافة قاعدة". وأرجع مكرم، في حوار لمجلة صوت الأزهر، أسباب ضعف الإعلام في مصر إلى نقص الكفاءة أولا ونقص الإمكانات، متابعا: لا أظن أن إمكانات الصحافة المصرية وصلت إلى حد أنها لا تستطيع أن تمول رحلة شاب صحفي إلى سوريا أو السودان أو أي رحلة لتغطية صحفية، فالجميع يجلس على المكاتب والجميع يستسهل".
روبرت برنشتاين

وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
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