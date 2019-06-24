مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

مالي

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.

سيطر المنتخب المالي على المباراة منذ البداية وبمرور الوقت بدأت تظهر خطورة الهجوم المالي خاصة الثنائي موسى ماريجا وعبدالله ديابي ولم تسطع دفاعات موريتانيا الصمود كثيرًا أمام هجمات مالي حيث شهدت الدقيقة 37 أول أهداف المباراة عن طريق عبدالله ديابي.بعد هدف ديابي ارتبك لاعبو موريتانيا واستغل المنتخب المالي