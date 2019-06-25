حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

3 مباريات أقيمت في رابع أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، إذ التقى منتخب كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا وتونس مع أنجولا، ومنتخب مالي مع نظيره الموريتاني.
انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
مباراة قوية
البداية جاءت عند منتخب كوت ديفوار الذي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر الإثنين، على استاد السلام الدولي، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يتقاسم كوت ديفوار صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3
مباراة قوية
البداية جاءت عند منتخب كوت ديفوار الذي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر الإثنين، على استاد السلام الدولي، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يتقاسم كوت ديفوار صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مع منتخب المغرب، بينما يتذيل منتخب جنوب إفريقيا وناميبيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.
سقوط تونسي
سقط منتخب تونس في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدف المنتخب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
منتخب أنجولا حاول كثيرا لكنه لم يمتلك المهاجم القادر على تشكيل اي خطورة على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى ثم جاءت الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر المباراة احتسب باملاك تيسيما ركلة جزاء لنسور قرطاج، ترجمها يوسف المساكني لأول أهداف المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدف دون رد.
في شوط المباراة الثاني، بدأ منتخب أنجولا بصورة أفضل، وشارك فرجاني ساسي في الدقيقة 68، ليرد المدرب الصربي لأنجولا فاسليلفيش بتنشيط الشق الهجومي، وأدخل جيرالدو، المحترف في صفوف الأهلي، ليتمكن منتخب أنجولا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق المهاجم كامبوس من خطأ واضح لحارس تونس.
بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقطتي التعادل.
حفلة أهداف
وحقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني بنقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون نقاط.
سيطر المنتخب المالي على المباراة منذ البداية، وبمرور الوقت بدأت تظهر خطورة الهجوم المالي، خاصة الثنائي موسى ماريجا، وعبدالله ديابي، ولم تستطع دفاعات موريتانيا الصمود كثيرًا أمام هجمات مالي، فشهدت الدقيقة 37 أول أهداف المباراة عن طريق عبدالله ديابي.
بعد هدف ديابي ارتبك لاعبو موريتانيا، واستغل المنتخب المالي هذه الحالة، وهو ما أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة 45 سددها ماريجا بنجاح محرزًا الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم مالي 2-0
الشوط الثاني لم يختلف عن الأول، فاستمرت سيطرة مالي واستطاع أداما نوز أن يسجل الهدف الثالث، بينما شهدت الدقيقة 72 أول أهداف موريتانيا في تاريخ أمم إفريقيا الذي أحرزه مختار سيدي الحسن من ركلة جزاء.
ولم يمض سوى دقيقتين حتى تمكن أداما تراوري من تسجيل الهدف الرابع لمنتخب مالي، لينتهي اللقاء بفوز مالي 4-1.
مباريات الثلاثاء
وتقام اليوم الثلاثاء مباراتان، إذ يواجه منتخب الكاميرون منتخب غينيا بيساو في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي ستجمعهما على استاد الإسماعيلية، وفي تمام الساعة العاشرة، يواجه منتخب غانا منتخب بنين، ضمن منافسات ذات المجموعة.