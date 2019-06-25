حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

3 مباريات أقيمت في رابع أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، إذ التقى منتخب كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا وتونس مع أنجولا، ومنتخب مالي مع نظيره الموريتاني.

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

تونس

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

مباراة قوية البداية جاءت عند منتخب كوت ديفوار الذي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر الإثنين، على استاد السلام الدولي، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يتقاسم كوت ديفوار صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3