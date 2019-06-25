ساسي: ما فعله جمهور الزمالك «درس».. وهذه رسالتي لهم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

فرجاني ساسي

قال فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي، إن جمهور نادي الزمالك أعطى درسًَا في حب ومساندة لاعبيه، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، مساء الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. سجل هدف المنتخب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ووجه ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «TIME SPORTS»، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي حرصت على مؤازرته في مباراة نسور قرطاج أمام أنجولا، مشيرًا إلى أنه يتمنى وجودهم في المباريات القادمة. وبدأ لاعب الزمالك المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب الفرنسي آلان جيريس، في الدقيقة