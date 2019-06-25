رياضة

ساسي: ما فعله جمهور الزمالك «درس».. وهذه رسالتي لهم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
قال فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي، إن جمهور نادي الزمالك أعطى درسًَا في حب ومساندة لاعبيه، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، مساء الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. سجل هدف المنتخب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
ووجه ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «TIME SPORTS»، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي حرصت على مؤازرته في مباراة نسور قرطاج أمام أنجولا، مشيرًا إلى أنه يتمنى وجودهم في المباريات القادمة. وبدأ لاعب الزمالك المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب الفرنسي آلان جيريس، في الدقيقة
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
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أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر في الشيش، الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش، التي أقيمت في مالي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، بعدما قدم أداء رائعا وفاز في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/ 11، واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/ 2 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 15/ 4 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 15/ 11.
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تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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مدرب تونس ينتقد لاعبيه: الجميع خارج الخدمة

يرى الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن التعادل أمام أنجولا، هو النتيجة الطبيعية لما قدمه فريقه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الأداء لم يعكس التحضيرات التي أجراها قبل انطلاق البطولة. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
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نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
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راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
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