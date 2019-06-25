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طائرة كويتية تتعرض لحادث في فرنسا دون إصابات

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية - أرشيفية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية - أرشيفية
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الإثنين، عن تعرض طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية لحادث ارتطام في جناحها الأيسر، وذلك بعد هبوطها في المطار الفرنسي، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها نزلوا بسلام ودون أي إصابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينج في تمام الساعة 5:20 دقيقة مساء، بتوقيت نيس، لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الارتطام وقع أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة خطأ من توجيهه.وأوضحت الوكالة الكويتية أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون وقوع أية إصابات.وأكدت وكالة أنباء الكويت
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قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لفض احتجاج طلابي

استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين، بحسب وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين هتفوا "مدنية.. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات. ووقعت احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات.
محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: إن المجلس قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في السودان. وأضاف دقلو خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا. وأكد دقلو، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع جميع الأطراف على الهواء مباشرة، كاشفًا عن أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق على تشكيل لجنة حكماء للمساعدة في تلك المرحلة.
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الجزائر تحل أزمة طبع العملة بالاستدانة من الخارج

يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
عادل الجبير

عادل الجبير يهدد إيران: ستدفعون الثمن

أجرت صحفية "لو موند" الفرنسية، مقابلة مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على 6ناقلات نفط. ونشرت الصحيفة، المقابلة، اليوم الإثنين، والتي قال فيها الجبير: "أحذر إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية، والرياض تريد تفادي اندلاع حرب، واليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".
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الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
ترامب وماي

هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
ماكرون

ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
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لأول مرة.. توفير أنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسية

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
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