طائرة كويتية تتعرض لحادث في فرنسا دون إصابات

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص

طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية - أرشيفية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الإثنين، عن تعرض طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية لحادث ارتطام في جناحها الأيسر، وذلك بعد هبوطها في المطار الفرنسي، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها نزلوا بسلام ودون أي إصابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينج في تمام الساعة 5:20 دقيقة مساء، بتوقيت نيس، لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الارتطام وقع أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة خطأ من توجيهه.وأوضحت الوكالة الكويتية أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون وقوع أية إصابات.وأكدت وكالة أنباء الكويت