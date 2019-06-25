رئيس الزمالك: صفقة قرن جديدة في الطريق

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص

أمير مرتضى

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه يعمل حاليًا على إنهاء صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز، توقفا في الوقت الحالي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويعقبها استئناف مسابقة الدوري والكأس، علمًا بأن فريق الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز في الثلاث مباريات سيتوج رسميًّا ببطولة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن اللاعب الذي ينوي النادي التعاقد معه سيفيد الفريق بشكل قوي للغاية، معلقًا: «ستكون هذه هي صفقة القرن». وأوضح، أن نجليه أحمد وأمير مرتضى، يعملان في الوقت الحالي