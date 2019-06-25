رياضة

رئيس الزمالك: صفقة قرن جديدة في الطريق

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه يعمل حاليًا على إنهاء صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز، توقفا في الوقت الحالي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويعقبها استئناف مسابقة الدوري والكأس، علمًا بأن فريق الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز في الثلاث مباريات سيتوج رسميًّا ببطولة الدوري الممتاز.
وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن اللاعب الذي ينوي النادي التعاقد معه سيفيد الفريق بشكل قوي للغاية، معلقًا: «ستكون هذه هي صفقة القرن». وأوضح، أن نجليه أحمد وأمير مرتضى، يعملان في الوقت الحالي
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ساسي: ما فعله جمهور الزمالك «درس».. وهذه رسالتي لهم

قال فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي، إن جمهور نادي الزمالك أعطى درسًَا في حب ومساندة لاعبيه، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، مساء الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. سجل هدف المنتخب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
مالي_موريتانيا (3)

مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
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خالد جلال (1)

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي: رفضت العودة للزمالك بسبب جروس

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، أن رئيس النادي الأبيض طالبه بالعودة والبقاء في صفوف الفريق، بعد عودته من اليونان، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه رفض وأصر على الانتقال على سبيل الإعارة لصفوف سموحة. وأوضح باسم، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أنه شعر بعدم رغبة الجهاز الفني السابق للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، في وجوده ضمن صفوف الفريق، ليقرر الانتقال للفريق السكندري.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي لـ«الأولمبية»: محمود طاهر كان على حق

علق الإعلامي مدحت شلبي على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد صراع طويل بين رئيس القلعة البيضاء ومسؤولي اللجنة برئاسة هشام حطب. وأكد شلبي خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار» على شاشة قناة النيل للرياضة، أنه عندما اتخذ موقفًا داعما لرئيس نادي الزمالك في هذه الأزمة، كان يعلم تمامًا أن موقفه سليم وقانوني، وأن الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت في أغسطس الماضي كانت صحيحة وقانونية وفقًا لقانون الرياضة الذي شدد على أن دور اللجنة الأولمبية هو التأكد من مطابقة اللائحة للميثاق الأولمبي فقط.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك: النادي كان صفيحة زبالة والأهلي بيلحسه التراب

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على على من انتقدوا أداء الفريق الأبيض، عقب تعادله مع حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمعهما، مساء الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وقال رئيس القلعة البيضاء، فى مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «أنا اللى عملت نادى الزمالك الجديد.. أنا بكلم 3 نايمين فى النادى 24 ساعة، نادى الزمالك للأسف كانوا عاملينه صفيحة زبالة»، وأخذ يعدد إنجازاته التى قام بها خلال فترة ترأسه للنادى، مؤكدا أنه الرئيس التاريخى للنادى الأبيض.
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