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شقيق الرئيس السنغالي يتقدم باستقالته من الحكومة

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص
الرئيس السنغالي ماكي سال
الرئيس السنغالي ماكي سال
تقدم علي سال، شقيق الرئيس السنغالي ماكي سال، باستقالته من منصبه بالحكومة، الإثنين، وذلك على خلفية اتهامه بالتحايل بشأن عقود للغاز الطبيعي. وذكرت وكالة «رويترز» أن تحقيقا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» في وقت سابق من يونيو، زعم أن سال يدير شركة تلقت 250 ألف دولار سرًا في 2014 من فرانك تيميش، وهو رجل أعمال فازت شركته «تيميش كوربوريشن» في ذلك العام بترخيص استغلال حقلي غاز بحريين كبيرين. وأضافت «رويترز» أن القضية هيمنت على وسائل الإعلام المحلية، وألقت بظلالها على بداية ولاية الرئيس الثانية في الحكم.
وخرج محتجون إلى الشوارع في العاصمة السنغالية دكار، خلال الأسابيع الأخيرة، وأمر رئيس الادعاء بفتح تحقيق، كما كان للقضية تداعيات دولية أيضا.ووافقت شركة «بي.بي» البريطانية للطاقة في عام 2017 على دفع 250 مليون دولار لتيميش مقابل حصة في الترخيصين، علاوة على مدفوعات امتياز بنحو 10 مليارات دولار على مدار عقود،
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