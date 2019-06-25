هروب «ملك الكوكايين في ميلانو» من أحد سجون أوروجواي

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

كوكايين - أرشيفية

تمكن رئيس عصابة إيطالية مسجون في أوروجواي منذ عام 2017 من الفرار من السجن، أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا. وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الداخلية في أوروجواي، الإثنين، نبأ هروب رئيس العصابة. وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا، وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. كما كان مورابيتو صاحب الـ52 عامًا، والملقب بـ«ملك الكوكايين في ميلانو» قد اعتقل بعد هروبه 20 عامًا من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وقضايا أخرى.

وفى بيانها، قالت وزارة الداخلية، إن مواربيتو و3 آخرين هربوا في ساعة متأخرة من الليل، من خلال سقف سجن كارسيل المركزي السابق، والذي يطلق عليه حاليا اسم المركز الوطني لإعادة التأهيل، إلى مبنى مجاور.وتعليقا على ما جرى، قال ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي: «إنه أمر مثير للقلق وخطير أن يتمكن مجرم مثل