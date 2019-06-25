جريمة

هروب «ملك الكوكايين في ميلانو» من أحد سجون أوروجواي

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
كوكايين - أرشيفية
كوكايين - أرشيفية
تمكن رئيس عصابة إيطالية مسجون في أوروجواي منذ عام 2017 من الفرار من السجن، أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا. وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الداخلية في أوروجواي، الإثنين، نبأ هروب رئيس العصابة. وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا، وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. كما كان مورابيتو صاحب الـ52 عامًا، والملقب بـ«ملك الكوكايين في ميلانو» قد اعتقل بعد هروبه 20 عامًا من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وقضايا أخرى.
وفى بيانها، قالت وزارة الداخلية، إن مواربيتو و3 آخرين هربوا في ساعة متأخرة من الليل، من خلال سقف سجن كارسيل المركزي السابق، والذي يطلق عليه حاليا اسم المركز الوطني لإعادة التأهيل، إلى مبنى مجاور.وتعليقا على ما جرى، قال ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي: «إنه أمر مثير للقلق وخطير أن يتمكن مجرم مثل
اقرأ المزيد
انفجار-عبوة ناسفة (1)

مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

انفجرت مساء الإثنين دانة من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم. تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.
جثة-طفل

ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعها الصغير، الذي أنجبته خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «عواطف»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلها الصغير جثة هامدة، فارق حياته على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، رحل الطفل غير آسفا على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس، واليوم انتهى المطاف بالحكم العادل من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2.) (2)

في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
ماس-كهربائي-حريق-بمحل-أدوات-كهربائية (1)

حريق محل في الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

نشب حريق هائل بمحل أدوات كهربائية، اليوم الإثنين، بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، بوسط الإسكندرية إذ تسببت النيران في التهام محتويات المحل دون وقوع إصابات في الأرواح. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في محل أدوات كهربائية، رقم 74 شارع السبع بنات بمنطقة المنشية دائرة قسم شرطة المنشية، على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 3 سيارات من قوات الحماية المدنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org