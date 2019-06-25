رياضة

أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ ص
أوروجواي
أوروجواي
حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.
بهذه النتيجة رفع منتخب أورجواي رصيده إلى 7 نقاط، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب تشيلي صاحب المركز الثاني، وضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي بالبطولة. وشهدت المباراة قيام منتخب أوروجواي، بتحقيق رقم مميز، وفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إذ أصبح أول منتخب يصل لرقم
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منتخب موريتانيا لحظة عزف السلام الوطني

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في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
منتخب تشيلي

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
مباراة تشيلي والإكوادور

تشيلي تهزم الإكوادور وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

ضمن منتخب تشيلي تأهله للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الإكوادوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة. افتتح التسجيل خوسيه فونازليدا، لاعب المنتخب التشيلي، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أحرز النجم أليكسيس سانشيز، هدف الفوز لتشيلي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.
منتخب تشيلي

تشيلي تبحث عن التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا اليوم

تختتم فجر غد السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه الإكوادور نظيرتها تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحا على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتحتل تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على اليابان برباعية نظيفة، بينما تتذيل الإكوادور ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوروجواي برباعية نظيفة أيضًا، وبدورها تحتل أوروجواي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لليابان في المركز الثالث.
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