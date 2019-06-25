أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ ص

أوروجواي

حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.

بهذه النتيجة رفع منتخب أورجواي رصيده إلى 7 نقاط، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب تشيلي صاحب المركز الثاني، وضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي بالبطولة. وشهدت المباراة قيام منتخب أوروجواي، بتحقيق رقم مميز، وفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إذ أصبح أول منتخب يصل لرقم