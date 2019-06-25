مشهد يدعو للفخر.. النشيد الوطني لموريتانيا صناعة مصرية

في مشهد يدعو كل مصري إلى الفخر، وللمرة الأولى الذى تشارك فيه ببطولة كان 2019، عزف السلام الوطنى لموريتانيا، الذى أعاد تأليف موسيقاه الملحن المصري راجح داوود، عام 2017.
للمرة الأولى فى تاريخه، يشارك منتخب موريتانيا في بطولة الأمم الإفريقية.
ويطلق على المنتخب الموريتاني لقب «المرابطون، وهو الاسم الذي اكتسبه من «الدولة المرابطية»، تلك التي سيطرت على شمال غرب القارة وحتى جنوب أوروبا بقيادة أمراء عدة، أبرزهم: يوسف بن تاشفين، في الفترة من 1056 وحتى 1147 م، ووصلت دولة المرابطين للسيطرة على الأندلس شمالا وحتى مالي وغانا جنوبًا.
الظهور الموريتاني في بطولة الإفريقية، جاء بعد تأهله في التصفيات الأخيرة بقيادة المدرب الفرنسي كورنتان مارتينس، إذ احتل المرابطون المركز الثاني خلفا لمنتخب أنجولا، صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.
ومن المفارقات، أن منتخب موريتانيا لكرة القدم يشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، إن إن القرعة أوقعته في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي.
وتشير التكهنات المبدئية إلى صعوبة تحقيق منتخب موريتانيا نتائج جيدة في هذه المجموعة
ومن المفارقات، أن منتخب موريتانيا لكرة القدم يشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، إن إن القرعة أوقعته في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي.
وتشير التكهنات المبدئية إلى صعوبة تحقيق منتخب موريتانيا نتائج جيدة في هذه المجموعة القوية، التي تضم المنتخب التونسي والمالي أصحاب الخبرات الكبيرة في الكرة الإفريقية، بالإضافة إلى المنتخب الأنجولي الذي سبق له المشاركة مرات عدة وتأهل إلى الدور نصف النهائي مرتين.
ومساء الإثنين، خاض المنتخب الموريتاني أولى مبارياته في البطولة أمام المنتخب المالي، وخسر بنتيجة 1-4، لفارق الإمكانيات بين المنتخبين من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والبدنية العالية التي يمتلكها لاعبو مالي.
وهناك رابط لا يعلمه الكثيرون بين مصر وموريتانيا، يتعلق بالنشيد الوطني الذي تم عزفه للمرة الأولى في البطولة على استاد السويس، في مشهد يدعو كل مصري إلى الفخر، فالملحن المصري الكبير راجح داوود هو الذي أعاد تأليف موسيقى السلام الوطني لجمهورية موريتانيا عام 2017.
وتعود قصة السلام الوطني الموريتاني «بلاد الهداة الأباة الكرام»، للقرن التاسع عشر، حين كتبه الشاعر باب ولد الشيخ سيديا، ولحنه وقتها عازف يدعى توليا نيكبوفيتسكي، وعزفها على آلة التيدنيت المطرب سيداتي ولد آب، واختارته الحكومة الموريتانية عام 1960 نشيدًا وطنيًا للبلاد بعد الاستقلال من الاحتلال الفرنسي.
وفي عام 2017، تم تغير لحن النشيد من قبل الموسيقار المصري راجح داوود، الذي حصل وقتها على وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عام 2018، بعد قيامه بتلحين النشيد الوطني الموريتاني.
يُشار إلى أن راجح داوود يعد واحدا من أهم صناع الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، إذ تحمل موسيقاه طابعًا خاصًا، لكونها مزيجا من اللمحات الفلسفية والصوفية والتأملية.
واشتهر راجح داوود بمؤلفاته الموسيقية المميزة، والتي تعد أبرزها الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، على رأسها روائع المخرج المبدع داوود عبدالسيد، وهي: الكيت كات، والصعاليك، وأرض الخوف، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.
وحصل راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة المهرجان القومى للسينما الروائية، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.
وتقول كلمات النشيد الوطني الموريتاني:
بلاد الأباة الهداة الكرام وحصن الكتاب الذي لا يضام
أيا موريتان ربيع الوئام وركن السماحة ثغر السلام
سنحمي حماك ونحن فداك ونكسو رباك بلون الأمل
وعند نداك نلبي أجل
بدور سمائك لم تحجب وشمس جبينك لم تغرب
نماك الأماجد من يعرب لإفريقيا المنبع الأعذب
رضعنا لبان الندى والإبا سجايا حملن جنى طيبا
ومرعى خصيبا، وإن أجدبا سمونا، فكان لنا أرحبا
سقينا عدوك صايا ومرا فما نال نزلا ولا مستقرا
نقاومه حيث جاس ومرا نرتل إن مع العسر يسرا
قفونا الرسول بنهج سما إلى سدرة المجد فوق السما
حجزنا الثريا لنا سلما رسمنا هنالك حد الحمى
أخذناك عهدا حملناك وعدا ونهديك سعدا لجيل أطل
سنحمي حماك أسارى هواك ونكسو رباك بلون الأمل