رياضة

مشهد يدعو للفخر.. النشيد الوطني لموريتانيا صناعة مصرية

في مشهد يدعو كل مصري إلى الفخر، وللمرة الأولى الذى تشارك فيه ببطولة كان 2019، عزف السلام الوطنى لموريتانيا، الذى أعاد تأليف موسيقاه الملحن المصري راجح داوود، عام 2017.
تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ ص
منتخب موريتانيا لحظة عزف السلام الوطني
منتخب موريتانيا لحظة عزف السلام الوطني
للمرة الأولى فى تاريخه، يشارك منتخب موريتانيا في بطولة الأمم الإفريقية. ويطلق على المنتخب الموريتاني لقب «المرابطون، وهو الاسم الذي اكتسبه من «الدولة المرابطية»، تلك التي سيطرت على شمال غرب القارة وحتى جنوب أوروبا بقيادة أمراء عدة، أبرزهم: يوسف بن تاشفين، في الفترة من 1056 وحتى 1147 م، ووصلت دولة المرابطين للسيطرة على الأندلس شمالا وحتى مالي وغانا جنوبًا. الظهور الموريتاني في بطولة الإفريقية، جاء بعد تأهله في التصفيات الأخيرة بقيادة المدرب الفرنسي كورنتان مارتينس، إذ احتل المرابطون المركز الثاني خلفا لمنتخب أنجولا، صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.
ومن المفارقات، أن منتخب موريتانيا لكرة القدم يشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، إن إن القرعة أوقعته في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي. وتشير التكهنات المبدئية إلى صعوبة تحقيق منتخب موريتانيا نتائج جيدة في هذه المجموعة
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أوروجواي

أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.
امير-مرتضى

رئيس الزمالك: صفقة قرن جديدة في الطريق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه يعمل حاليًا على إنهاء صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز، توقفا في الوقت الحالي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويعقبها استئناف مسابقة الدوري والكأس، علمًا بأن فريق الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز في الثلاث مباريات سيتوج رسميًّا ببطولة الدوري الممتاز.
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ساسي: ما فعله جمهور الزمالك «درس».. وهذه رسالتي لهم

قال فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي، إن جمهور نادي الزمالك أعطى درسًَا في حب ومساندة لاعبيه، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، مساء الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. سجل هدف المنتخب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
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تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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مالي تكتسح موريتانيا في أمم أفريقيا

حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ليحصد منتخب مالي أول 3 نقاط بالبطولة ويتصدر بهم قمة مجموعته، بينما يحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
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مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.
منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تصل إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية، حيث أنهى منتخب أوغندا معسكره في أبوظبي بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.
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