مشهد يدعو للفخر.. النشيد الوطني لموريتانيا صناعة مصرية

في مشهد يدعو كل مصري إلى الفخر، وللمرة الأولى الذى تشارك فيه ببطولة كان 2019، عزف السلام الوطنى لموريتانيا، الذى أعاد تأليف موسيقاه الملحن المصري راجح داوود، عام 2017.

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ ص

منتخب موريتانيا لحظة عزف السلام الوطني

للمرة الأولى فى تاريخه، يشارك منتخب موريتانيا في بطولة الأمم الإفريقية. ويطلق على المنتخب الموريتاني لقب «المرابطون، وهو الاسم الذي اكتسبه من «الدولة المرابطية»، تلك التي سيطرت على شمال غرب القارة وحتى جنوب أوروبا بقيادة أمراء عدة، أبرزهم: يوسف بن تاشفين، في الفترة من 1056 وحتى 1147 م، ووصلت دولة المرابطين للسيطرة على الأندلس شمالا وحتى مالي وغانا جنوبًا. الظهور الموريتاني في بطولة الإفريقية، جاء بعد تأهله في التصفيات الأخيرة بقيادة المدرب الفرنسي كورنتان مارتينس، إذ احتل المرابطون المركز الثاني خلفا لمنتخب أنجولا، صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

ومن المفارقات، أن منتخب موريتانيا لكرة القدم يشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، إن إن القرعة أوقعته في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي. وتشير التكهنات المبدئية إلى صعوبة تحقيق منتخب موريتانيا نتائج جيدة في هذه المجموعة