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«ملحق».. وزير التعليم يوضح معنى «فرصة إلزامية أخري»

تحرير:أمينة محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنى الخاص بالفرصة الإلزامية الثانية، وقال إنه لا يوجد تظلمات في النظام الإلكتروني للصف الاول الثانوي العام. وأكد الوزير أن عبارة فرصة إلزامية ثانية، تعني «ملحق»، أي أن الطالب له «دور ثانٍ»، لكن الوزارة حرصت على تغيير المصطلحات مراعاة لنفسية الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بإبلاغ جميع الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد من المدرسة زيادة فى الاطمئنان.
وأضاف الوزير: «لو فيه طالب له شكوى إن السيستم قفل عليه يقدمها لينا هنفحصها، ولو اتضح صدق كلامه ينجح قانونا، هذا بالنسبة للإلكتروني، كما يمكن قبول التظلم ورقيًا في حالة الامتحانات الورقية فقط، وهناك قرار وزاري منظم لذلك، وإن كنت أنصح أولياء الأمور، علميًا وتربويًا، بأن يشجعوا أولادهم على الاستذكار
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كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
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مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان

قدمت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبا، تعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات. وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الإثنين، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.
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شوقي: التابلت والبرمجيات ليست جوهر تطوير التعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية. وقال الدكتور طارق شوقي، في كلمته بالمؤتمر، إن نسبة النّجاح في امتحانات الصف الأوّل الثانوي هذا العام بلغت 91.4 %، موضحًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كشفت عن أن الطلاب لديهم قدرة على اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية.
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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
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التعليم: طلاب أولى ثانوي كانوا ضايعين من سنوات

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، ما يتردد بشأن تحميل الوزارة مسؤولية ضياع طلاب أولى ثانوي، قائلا: "الطلاب كانوا ضايعين من البداية منذ سنوات، والوزارة تقيس المهارة حاليا ونواب التعلم والوزارة تحاول إنقاذهم، ليحصلوا على مهارة حقيقة، ويجب عدم التركيز على الالتحاق بالجامعة، لو الطالب جاب 60% هيدخل طب وكلية الطب لن تكون فارغة، لكن أولياء الأمور يركزون في المجموع والدرجات والجامعة".
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بكود الطالب.. تعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، إن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى امتحان مايو الإلكترونى، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية تعلن على موقع الوزارة خلال ساعات، مؤكدا أن "متوسطات نسب النجاح بين الطلاب منخفضة، وإذ تم مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتقوق طالب اليابان، ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه"، لافتا إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت، ولكن على موقع الوزارة.
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التعليم:نسبة النجاح في امتحان التابلت أفضل من الورقي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية أفضل من الورقية، إذ أنها بلغت 91.4%، مضيفا: "موضوع التسريب أصبح متأصلا ومواقع ترتزق منها، ومن ثمّ هدف التطوير في الصف الأول الثانوى العام هو القضاء على هذه المشكلات بالقضاء على الغش والتسريب"، قائلا: "ما تم في المدارس من بنية تكنولوجية في المدارس أشبه بالإعجاز، وهناك بنوك للأسئلة تم بنائها للصف الأول الثانوي العام، وسيتم أيضا بنائها للصفين الثاني والثالث الثانوي من قبل المركز القومي للامتحانات".
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التعليم: نتيجة أولى ثانوي مفيهاش درجات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الوزارة تمتلك بديلين للامتحانات الإلكترونية في المنظومة الجديدة للتعليم، وإن مركز الامتحانات وضع 1518 امتحانا تم تأليفهم للطلاب أدوا بهم امتحان مايو الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام، مؤكدا أن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات التي خاضوها طلاب الصف الأول الثانوى العام في مايو الماضي، وأن الامتحان كان بمثابة قياس حقيقي لمستوى الطلاب مقارنة بالسنوات الماضية في النظام القديم.
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