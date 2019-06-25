«ملحق».. وزير التعليم يوضح معنى «فرصة إلزامية أخري»

تحرير:أمينة محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ ص

الدكتور طارق شوقي

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنى الخاص بالفرصة الإلزامية الثانية، وقال إنه لا يوجد تظلمات في النظام الإلكتروني للصف الاول الثانوي العام. وأكد الوزير أن عبارة فرصة إلزامية ثانية، تعني «ملحق»، أي أن الطالب له «دور ثانٍ»، لكن الوزارة حرصت على تغيير المصطلحات مراعاة لنفسية الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بإبلاغ جميع الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد من المدرسة زيادة فى الاطمئنان.

وأضاف الوزير: «لو فيه طالب له شكوى إن السيستم قفل عليه يقدمها لينا هنفحصها، ولو اتضح صدق كلامه ينجح قانونا، هذا بالنسبة للإلكتروني، كما يمكن قبول التظلم ورقيًا في حالة الامتحانات الورقية فقط، وهناك قرار وزاري منظم لذلك، وإن كنت أنصح أولياء الأمور، علميًا وتربويًا، بأن يشجعوا أولادهم على الاستذكار