حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية (فيديو)
تحرير:محمد مجلي
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص
الشابان وشقيقتهما
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، وذلك بعدما تداول عدد من رواد موقع «فيسبوك» مقطع فيديو، لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زعموا اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية.
وفى مفاجأة، نسف علاء محمود، قائد الدراجة النارية الذى ظهر فى الفيديو كل ما ألمَّ به وبمرافقيه من شائعات، حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، أكد فيه أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار.
وقال الشاب: «أنا علاء محمود ودى أختى ميار ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة وإحنا بنوصلها للمركز، وطبعا مروان راكب ورايا عشان يسندها إنها متقعش».وأضاف: «مخدتش بالى من الشخص اللى بيصورنا، لكنه خد صورة لينا ونشرها وقال إنه قدر ينقذها وياخد حقها
وقال الشاب: «أنا علاء محمود ودى أختى ميار ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة وإحنا بنوصلها للمركز، وطبعا مروان راكب ورايا عشان يسندها إنها متقعش».
وأضاف: «مخدتش بالى من الشخص اللى بيصورنا، لكنه خد صورة لينا ونشرها وقال إنه قدر ينقذها وياخد حقها وإنه اتصل بأمين شرطة، وقال إنى جايبها من الزقازيق، ونزل صورة واحدة غير ميار، وبكدا هو شهر بواحدة تانية ودخل موضوعين فى بعض».
وتابع: «الشخص دا عايز يتشهر على حساب الناس حتى لو كان بالجريمة، اللى عمله دا جريمة فعلا إنه يشهر بالناس، لكن الحمد لله هى عدت على خير، أنا عرفت الحكاية من 5 ساعات فى اتصال مع والدتى التى أخبرتنى بما حدث، وفعلا كان فيه ناس فاهمين غلط، والناس كلها نشرت الموضوع غلط، وأنا دلوقتى بطالبهم ينشروا المعلومات الصح».