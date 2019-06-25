جريمة

حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية (فيديو)

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص
الشابان وشقيقتهما
الشابان وشقيقتهما
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، وذلك بعدما تداول عدد من رواد موقع «فيسبوك» مقطع فيديو، لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زعموا اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وفى مفاجأة، نسف علاء محمود، قائد الدراجة النارية الذى ظهر فى الفيديو كل ما ألمَّ به وبمرافقيه من شائعات، حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، أكد فيه أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار.
وقال الشاب: «أنا علاء محمود ودى أختى ميار ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة وإحنا بنوصلها للمركز، وطبعا مروان راكب ورايا عشان يسندها إنها متقعش».وأضاف: «مخدتش بالى من الشخص اللى بيصورنا، لكنه خد صورة لينا ونشرها وقال إنه قدر ينقذها وياخد حقها
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هروب «ملك الكوكايين في ميلانو» من أحد سجون أوروجواي

تمكن رئيس عصابة إيطالية مسجون في أوروجواي منذ عام 2017 من الفرار من السجن، أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا. وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الداخلية في أوروجواي، الإثنين، نبأ هروب رئيس العصابة. وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا، وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. كما كان مورابيتو صاحب الـ52 عامًا، والملقب بـ«ملك الكوكايين في ميلانو» قد اعتقل بعد هروبه 20 عامًا من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وقضايا أخرى.
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مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

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ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

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في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
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