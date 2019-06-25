حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية (فيديو)

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص

الشابان وشقيقتهما

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، وذلك بعدما تداول عدد من رواد موقع «فيسبوك» مقطع فيديو، لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زعموا اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وفى مفاجأة، نسف علاء محمود، قائد الدراجة النارية الذى ظهر فى الفيديو كل ما ألمَّ به وبمرافقيه من شائعات، حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، أكد فيه أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار.

وقال الشاب: «أنا علاء محمود ودى أختى ميار ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة وإحنا بنوصلها للمركز، وطبعا مروان راكب ورايا عشان يسندها إنها متقعش».وأضاف: «مخدتش بالى من الشخص اللى بيصورنا، لكنه خد صورة لينا ونشرها وقال إنه قدر ينقذها وياخد حقها