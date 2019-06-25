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في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

تحرير:محمد عودة ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
تفجير أبراج الخبر - أرشيفية
تفجير أبراج الخبر - أرشيفية
في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.
وفي عام 1921: انعقاد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.وفي عام 1950: بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.وفي عام 1975: رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.وفي عام 1985: القبض
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طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية

طائرة كويتية تتعرض لحادث في فرنسا دون إصابات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الإثنين، عن تعرض طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية لحادث ارتطام في جناحها الأيسر، وذلك بعد هبوطها في المطار الفرنسي، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها نزلوا بسلام ودون أي إصابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينج في تمام الساعة 5:20 دقيقة مساء، بتوقيت نيس، لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
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قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لفض احتجاج طلابي

استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين، بحسب وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين هتفوا "مدنية.. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات. ووقعت احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات.
محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: إن المجلس قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في السودان. وأضاف دقلو خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا. وأكد دقلو، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع جميع الأطراف على الهواء مباشرة، كاشفًا عن أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق على تشكيل لجنة حكماء للمساعدة في تلك المرحلة.
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الجزائر تحل أزمة طبع العملة بالاستدانة من الخارج

يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
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الحرب - أرشيفية

زي انهاردة..هاجمت 6 دول عربية جيش الاحتلال في فلسطين

في مثل هذا اليوم 15 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها. وفي عام 1805: بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي. وفي عام 1918: نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. تولى الملك فهد حكم السعودية

في مثل هذا اليوم 13 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1982: الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز ويصبح الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1957: جلاء القوات البريطانية عن الأردن. وفي عام 1325: الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مدينة طنجة مسقط رأسه متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
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في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
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