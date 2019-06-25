في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

تحرير:محمد عودة ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

تفجير أبراج الخبر - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.

وفي عام 1921: انعقاد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.وفي عام 1950: بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.وفي عام 1975: رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.وفي عام 1985: القبض