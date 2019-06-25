إيران: عقوبات أمريكا تقطع طريق الدبلوماسية إلى الأبد

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ ص

علي خامنئي

قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام، علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم، مضيفا أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، الاثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.

وقال ترامب إن العقوبات «ستحرم المرشد ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب من الوصول إلى الموارد الرئيسية والدعم المالي». من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن العقوبات «ستجمد حرفيا مليارات الدولارات من الأصول». ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن مكتب المرشد يدير