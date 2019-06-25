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إيران: عقوبات أمريكا تقطع طريق الدبلوماسية إلى الأبد

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ ص
علي خامنئي
علي خامنئي
قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام، علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم، مضيفا أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، الاثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.
وقال ترامب إن العقوبات «ستحرم المرشد ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب من الوصول إلى الموارد الرئيسية والدعم المالي». من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن العقوبات «ستجمد حرفيا مليارات الدولارات من الأصول». ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن مكتب المرشد يدير
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الرئيس السنغالي ماكي سال

شقيق الرئيس السنغالي يتقدم باستقالته من الحكومة

تقدم علي سال، شقيق الرئيس السنغالي ماكي سال، باستقالته من منصبه بالحكومة، الإثنين، وذلك على خلفية اتهامه بالتحايل بشأن عقود للغاز الطبيعي. وذكرت وكالة «رويترز» أن تحقيقا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» في وقت سابق من يونيو، زعم أن سال يدير شركة تلقت 250 ألف دولار سرًا في 2014 من فرانك تيميش، وهو رجل أعمال فازت شركته «تيميش كوربوريشن» في ذلك العام بترخيص استغلال حقلي غاز بحريين كبيرين. وأضافت «رويترز» أن القضية هيمنت على وسائل الإعلام المحلية، وألقت بظلالها على بداية ولاية الرئيس الثانية في الحكم.
كيم-وترامب

بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
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العقوبات سلاح ترامب لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات

لا يزال الرئيس الأمريكي يراهن على العقوبات كسلاح فعال للتعامل مع إيران، التي أسقطت طائرة بدون طيار ذات مهام استطلاعية خلال يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام توقعات بإمكانية تصاعد الأزمة بشكل أكبر في المستقبل. وتستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، اعتبارًا من اليوم الإثنين، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى الحرب مع طهران، وهو ما يعني أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني العالمي.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: مقتل منفذ محاولة الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، اليوم الإثنين، عن مقتل العسكري المتهم بالتخطيط للانقلاب الفاشل في ولاية أمهرة على يد القوات الأمنية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وتوفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
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اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
مظاهرة إيرانية في واشنطن

إيرانيون يتظاهرون في واشنطن ضد «نظام الملالي»

احتشد آلاف الإيرانيين أمام وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، الجمعة، بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والإرهاب وإشعال الحروب من قبل نظام طهران «الملالي». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، الإيرانيون المحتشدون بنظام الملالي، معلنين دعمهم للمقاومة الإيرانية وزعيمته، مريم رجوي. من جانبها، وجهت رجوي رسالة إلى المتظاهرين، قالت فيها: «نظام الملالي دموي، ومن أجل إبعاد الغضب الشعبي الذي يستهدفهم، حولوا أنظار الشعب منذ 40 عاما نحو أمريكا وعلقوا كل فشلهم على أمريكا، لكننا لم ننخدع».
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
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