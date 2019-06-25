جريمة

«رشوتا محافظ المنوفية والمترو» أبرز محاكمات الثلاثاء

محكمة الجنايات تصدر حكمها في قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه
تحرير:سماح عوض الله ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص
محافظ المنوفية الأسبق
محافظ المنوفية الأسبق
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من المحطات القضائية المعروفة إعلاميًا يسيطر عليها اتهامات الفساد المالي، نرصدها فى السطور التالية، بينما قضية واحدة مصنفة ضمن جرائم الإرهاب منتظر أن تصدر فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكيم وسكرتارية أحمد صبحى عباس، حكمها على المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 أبريل، فى إعادة محاكمته بالحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، وتعطيل حركة المرور.
محافظ المنوفية السابق  تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه. كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار
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احمد طنطاوى

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي ضمن «خلية الأمل»

ألقت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان، خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة يوم 30 يونيو، ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعض العاملين معه، ويتم التحقيق معهم الآن في الواقعة. وأوردت قناة "إكسترا نيوز"، في وقت سابق اليوم، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.
انقلاب-اتوبيس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.
الشابان وشقيقتهما

حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية (فيديو)

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، وذلك بعدما تداول عدد من رواد موقع «فيسبوك» مقطع فيديو، لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زعموا اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وفى مفاجأة، نسف علاء محمود، قائد الدراجة النارية الذى ظهر فى الفيديو كل ما ألمَّ به وبمرافقيه من شائعات، حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، أكد فيه أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار.
كوكايين

هروب «ملك الكوكايين في ميلانو» من أحد سجون أوروجواي

تمكن رئيس عصابة إيطالية مسجون في أوروجواي منذ عام 2017 من الفرار من السجن، أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا. وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الداخلية في أوروجواي، الإثنين، نبأ هروب رئيس العصابة. وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا، وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. كما كان مورابيتو صاحب الـ52 عامًا، والملقب بـ«ملك الكوكايين في ميلانو» قد اعتقل بعد هروبه 20 عامًا من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وقضايا أخرى.
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محمد-مرسى

«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
محكمة-النقض

حكم «طعن إعدامات ومؤبد» خلية إمبابة 26 سبتمبر

قررت اليوم الخميس، محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حجز نظر طعن 12 متهما على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية إمبابة ، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، برفض طعن المتهمين أي تأييد أحكام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الصادرة فى مارس 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وذلك لسلامة الحكم المطعون عليه، وتطبيق القاضي لصحيح قانون الإجراءات الجنائية
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها

قررت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة، إقامة دعوى خلع ضد زوجها، رغم عدم دخولها مسكن الزوجية، إذ فقط تم عقد قرانها، لكن تصرفات حماتها منذ عقد القران، جعلتها تتراجع عن إتمام الزواج من نجلها، رغم ارتباطهما بقصة حب دامت لقرابة العامين، وذلك بعدما استشفت صاحبة الدعوى من أهل زوجها البخل، ومن زوجها الانصياع لوالدته وتحكمها فيه، جراء هدايا جلبتها لها حماتها عقب عقد القران، وجدتها المحاسبة رديئة ولا تليق بها ومركزها الاجتماعي وكذلك وضع زوجها المالي، بخلاف ما تعودت عليه من زوجها.
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