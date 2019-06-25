«رشوتا محافظ المنوفية والمترو» أبرز محاكمات الثلاثاء

محكمة الجنايات تصدر حكمها في قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من المحطات القضائية المعروفة إعلاميًا يسيطر عليها اتهامات الفساد المالي، نرصدها فى السطور التالية، بينما قضية واحدة مصنفة ضمن جرائم الإرهاب منتظر أن تصدر فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكيم وسكرتارية أحمد صبحى عباس، حكمها على المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 أبريل، فى إعادة محاكمته بالحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، وتعطيل حركة المرور.

محافظ المنوفية السابق تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه. كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار



محافظ المنوفية السابق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه.





كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع وتبين أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

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وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

رشوة المترو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محمد سيد رضوان مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة، ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.





كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن هانى على السيسي يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

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توصلت تحريات أحمد صلاح الشناوي عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وعرض المتهمون مبلغ الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.





اختلاس أموال إدارة تعليمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمية.



وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة، ونسبت لهم التحقيقات اختلاس 331 مليون و224 ألف جنيه، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الأولى وقعت على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.









