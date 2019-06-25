بتاكل «إندومي».. زوج يطلب زوجته في بيت الطاعة

الزوجة تعاني من فقدان شهية مرضي ومصابة بفقر دم حاد.. فشلت محاولات زوجها معها لتعديل سلوكها الغذائي.. والدته وصفتها بـ«المسمومة» فهجرت الزوجة مسكن الزوجية

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

«بتخلص مصروف البيت على شراء كل ما هو غير صحي أو مفيد، ونهمة فى أكل تلك الأشياء التى تشتريها، وبالطبع يكون ذلك قبل عودتي للمنزل، ولإحساسها بالشبع من المسليات التى تأكلها ليل نهار، عادةً لا تتذكر أن لديها زوجا يعمل ويحتاج إلى غداء يتناوله حينما يعود إلى المنزل، وإذا أعدت وجبة فذلك يعني أنها وجبة رسمية فى المنزل لمدة أسبوع على الأقل، وعادة ما آكل أنا الزوج المسكين وحدي وكأني أعيش مع خيال مآتة بالمنزل، فلا تشاركنى حتى فى الجلوس على الطعام مثل باقي خلق الله»، هذا ما ذكره زوج فى دعوى نشوز بمحكمة الأسرة.

أشار الزوج إلى أنه لاحظ خلال الخطبة حب زوجته للمسليات "شيكولاتة- لب- مكسرات- شيبسي- كراتيه- آيس كريم"، كان يلاحظ ذلك خلال خروجهما معًا، وفى المقابل كانت شهيتها منعدمة بالنسبة للطعام المعتاد، لكنه لم يستوعب استمرارها فى أكل المسليات طوال الوقت تقريبا فى مقابل زهدها في الطعام، واعتقد أن الأمر يتضمن شيئا

أشار الزوج إلى أنه لاحظ خلال الخطبة حب زوجته للمسليات "شيكولاتة- لب- مكسرات- شيبسي- كراتيه- آيس كريم"، كان يلاحظ ذلك خلال خروجهما معًا، وفى المقابل كانت شهيتها منعدمة بالنسبة للطعام المعتاد، لكنه لم يستوعب استمرارها فى أكل المسليات طوال الوقت تقريبا فى مقابل زهدها في الطعام، واعتقد أن الأمر يتضمن شيئا من الخجل من تناولها الطعام أمامه على حريتها، أو حتى تكليفه مبالغ كبيرة ثمنًا لوجبات المطاعم والمناطق التى يقصدانها للتنزه، ومحاولة منها لتخفيف النفقات عنه بشراء أشياء بسيطة كالتى أشار إليها.

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وصل الأمر بالخطيبين إلى حد التشاحن عدة مرات خلال الخطبة لرفض عروسه طلب الطعام فى خروجهما معًا، وعزوفها عن تناول الطعام معه فى زياراته لها بمنزل أسرتها، وبسبب اعتقاده عدم رغبة خطيبته فى تكليفه وبخها بالتأكيد بأنه ميسور الحال، ولن تضيره وجبات يتناولانها فى خروجاتهما القليلة بإذن أسرتها، وأنه ليس من الطبيعي أن يجلس فى مطعم أو كافيه ويأكل هو وحده وهى جالسة أمامه "تتفرج عليه"، حتى إنه كان يطلب لها غداء مثله فتضطر إلى الأكل منه قليلا ويضطر هو لطلب تعبئته ليجبر خطيبته على أخذه معها إلى المنزل.





وبعد الزواج تمنى الزوج أن يزول خجل زوجته من تناول الطعام، حتى كان يمازحها بقوله: "أخيرًا هتتحبسي معايا فى قفص واحد وأشوفك وإنتِ بتاكلي على طبيعتك"، لكن للأسف، اكتشف صاحب دعوى النشوز بعد الزواج أن فقدان الشهية هو السمة الطبيعية لزوجته، إذ فى بداية الزواج كانت تتناول الشيكولاتة والمكسرات والحلوى، دون تناول الطعام المعتاد، لدرجة أنه حينما حاول إطعامها بيده وأصر على ذلك فوجئ بإصابتها بقيء حاد، واعتقد الزوج أن الأمر مجرد اضطرابات فى بداية الزواج.



ومع مرور الأيام بين الزوجين تأكد أن زوجته مصابة بمرض يفقدها الشهية للطعام تمامًا، وبات لسان حاله معها أن التسالي هى التى تُذهب شهيتها وبالطبع تتسبب لها فى أمراض مثل فقر الدم، لاحتياجها إلى عناصر غذائية متنوعة ومتوازنة، بخلاف ما تعتاد عليه، وكان يعاملها معاملة الأطفال -بحد وصفه- فى محايلتها لتناول الطعام، حتى سلّم أمره إلى تفضيلها الفواكه والخضراوات (السلطة) بجانب التسالي.



أقسم الزوج ألا يشتري ما تعتاد عليه زوجته فى أكلها، لكنه فوجئ بها تشترى كل ما ترغب فيه من تلك المنتجات دفعة واحدة من مصروف المنزل، إلى درجة اقتسام أموال المنزل نصفًا للتسالي والباقى للطعام المعتاد الذى أخذت تعده على مقدار فرد واحد له هو، وعادة تكون الوجبة مقررة عليه لمدة أسبوع.





ومع تكرار المشكلات امتنع الزوج عن تناول الطعام لفترة طويلة قاربت 5 أشهر داخل منزله، إذ أخبر زوجته بأنه يكره أن يأكل منفردًا، وبدلا من محاولة زوجته مشاركته فى تناول الطعام، فوجئ بها تتكاسل عن الطهي نهائيا، وهى غير عابئة بغذائها الذى تعتمد فيه على المكرونة سريعة التحضير والمسليات بأنواعها المختلفة.





وعاتب الزوج زوجته فى ذلك فقررت إعداد وجبة طعام تكفي زوجها لعدة أيام أو حتى لأسبوع كامل دون تعديل أسلوبها الغذائي، وتفاقمت الخلافات بين أسرتي الزوجين حينما أفصح الشاب عما يُثقل صدره تجاه زوجته لوالدته، التى تدخلت ووصفت الزوجة بـ"المسمومة، مابتاكلش، مش طبيعية"، وهو ما تسبب فى ترك زوجته للمنزل لما تجاوز العام، وفشلت محاولات الصلح بينهما، وهنا أقام الزوج دعوى طاعة، وكذلك دعوى نشوز، مقررًا تطليقها بعد إسقاط حقوقها الشرعية، معتبرًا أن زواجه بها تم بواقع الغش والتدليس بتزويجه بامرأة غير سوية.