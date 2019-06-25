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الداخلية تحبط مخططا إرهابيا لجماعة الإخوان

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
أوردت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية، كما جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية.
من ناحية أخرى، فإن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة
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«ملحق».. وزير التعليم يوضح معنى «فرصة إلزامية أخري»

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنى الخاص بالفرصة الإلزامية الثانية، وقال إنه لا يوجد تظلمات في النظام الإلكتروني للصف الاول الثانوي العام. وأكد الوزير أن عبارة فرصة إلزامية ثانية، تعني «ملحق»، أي أن الطالب له «دور ثانٍ»، لكن الوزارة حرصت على تغيير المصطلحات مراعاة لنفسية الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بإبلاغ جميع الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد من المدرسة زيادة فى الاطمئنان.
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كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
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مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان

قدمت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبا، تعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات. وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الإثنين، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.
وزير-التربية-والتعليم

شوقي: التابلت والبرمجيات ليست جوهر تطوير التعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية. وقال الدكتور طارق شوقي، في كلمته بالمؤتمر، إن نسبة النّجاح في امتحانات الصف الأوّل الثانوي هذا العام بلغت 91.4 %، موضحًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كشفت عن أن الطلاب لديهم قدرة على اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية.
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كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
احمد-الطيب (2)

الطيب عن حادث سيناء: لن ينتزعوا فرحة العيد من مصر

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا، يدين فيه بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، مؤكدا تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل في القضاء على الإرهاب، كما أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين -مسلمين ومسيحين- مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
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المفتي يعلق على حادث سيناء: خضبوا فرحة العيد بالدماء

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، مؤكدا أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض، مضيفا أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر.
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بعد حوادث الإرهاب.. إجراء من النمسا بشأن سريلانكا

حذفت النمسا، اليوم الثلاثاء، سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين"، وذلك بعد صدور قرار من وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، والذي -بحسب مصادر- سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين. وذكرت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع، إذ لم تعد حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن، موضحة أن الوزير سيتقدم بمشروع قانون بشأن تسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.
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