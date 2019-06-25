حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

الكاميرون

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.

وتواجهت الكاميرون وغينيا بيساو في 3 مباريات سابقة، حققت خلالها الكاميرون الانتصار في كل اللقاءات، حيث فازت بهدف نظيف في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2012، وتواجهتا في كأس الأمم الأخيرة في الجابون وفازت الكاميرون بنتيجة 2-1. وستجمع المباراة الثانية اليوم بين غانا وبنين في تمام الساعة العاشرة

وتواجهت الكاميرون وغينيا بيساو في 3 مباريات سابقة، حققت خلالها الكاميرون الانتصار في كل اللقاءات، حيث فازت بهدف نظيف في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2012، وتواجهتا في كأس الأمم الأخيرة في الجابون وفازت الكاميرون بنتيجة 2-1.



وستجمع المباراة الثانية اليوم بين غانا وبنين في تمام الساعة العاشرة مساء، وتشارك غانا في البطولة للمرة 23، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 4 مرات من قبل أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، أما بنين فتشارك في البطولة للمرة الرابعة، ولم تتخط دور المجموعات من قبل.



وتواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها غانا الفوز في 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مواجهتين، ولم يسبق أن تواجها في كأس الأمم الإفريقية من قبل.