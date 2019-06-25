رياضة

حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
الكاميرون
الكاميرون
تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
وتواجهت الكاميرون وغينيا بيساو في 3 مباريات سابقة، حققت خلالها الكاميرون الانتصار في كل اللقاءات، حيث فازت بهدف نظيف في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2012، وتواجهتا في كأس الأمم الأخيرة في الجابون وفازت الكاميرون بنتيجة 2-1. وستجمع المباراة الثانية اليوم بين غانا وبنين في تمام الساعة العاشرة
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السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
اليابان 2019

اليابان: قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم

اعتبر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، أن فريقه الذي خرج من كوبا أمريكا بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في آخر جولات المجموعة الثالثة، لعب على نحو طيب وقدم مباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية، رغم أسفه لعدم التأهل إلى ربع النهائي، وقال مورياسو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تمكنا من تقديم أداء جيد ومباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه يجدر باللاعبين التعلم بأقصى قدر، وبكل تواضع، عن طريق احترام المنافسين وإدراك أنهم قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم".
أرجواي والإكوادور

مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
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منتخب-بنين‎ (4)

مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: جاهزون للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين استعدادا لمباراته الأولى أمام منتخب بنين في افتتاح مشواره بكأس الأمم الإفريقية، أنه قادم مع لاعبيه إلى مصر للرجوع إلى بلاده بكأس الأمم الإفريقية وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد قبل المباراة: "هناك بعض الأفراد يشككون في مستوى لاعبي غانا، ولكنني على المستوى الشخصي أثق فيهم بشكل كبير، خاصة مع وجود فرق منافسة صاحبة مستوى مرتفع ونحن مستعدون لهم على أكمل وجه".
منتخب-الكاميرون‎

«كاف» يعلن عن حكام مباراتي مجموعة الإسماعيلية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن حكام مباراتي كأس الأمم الإفريقية 2019، غدا الثلاثاء، بين الكاميرون مع غينيا بيساو إلى الحكم المغربى نور الدين الجعفرى فى إطار منافسات الدور الأول بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي تقام على استاد الإسماعيلية، حيث تم اختيار الحكم التونسي يوسف السرايري لإدارة لقاء غانا مع بنين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كلا من غانا وغينيا بيساو وبنين والكاميرون.
كأس-الأمم-الأفريقية

تاريخ البلد المضيف والمباراة الافتتاحية لـ«كان»

تنطلق اليوم النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، ويستهل المنتخب الوطني بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتملك المنتخبات المضيفة تاريخا مميزا مع المباريات الافتتاحية من خلال تفادي الهزيمة، ومع استعراض تاريخ المباريات الافتتاحية، نجد أن الجابون تعادلت مع غينيا بيساو 1-1 في نسخة 2017 التي استضافتها على أرضها، وفي نسخة غينيا الاستوائية عام 2015، تعادل البلد المضيف مع الكونغو 1-1، وكذلك الحال في نسخة 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا على أرضها سلبيا مع كاب فيردي، أما غينيا الاستوائية فتغلبت على أرضها على ليبيا (1-0).
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