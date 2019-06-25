جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية
انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.
ويفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه،
اقرأ المزيد
احمد طنطاوى

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي ضمن «خلية الأمل»

ألقت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان، خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة يوم 30 يونيو، ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعض العاملين معه، ويتم التحقيق معهم الآن في الواقعة. وأوردت قناة "إكسترا نيوز"، في وقت سابق اليوم، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.
محافظ-المنوفية-

«رشوتا محافظ المنوفية والمترو» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من المحطات القضائية المعروفة إعلاميًا يسيطر عليها اتهامات الفساد المالي، نرصدها فى السطور التالية، بينما قضية واحدة مصنفة ضمن جرائم الإرهاب منتظر أن تصدر فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكيم وسكرتارية أحمد صبحى عباس، حكمها على المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 أبريل، فى إعادة محاكمته بالحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، وتعطيل حركة المرور.
الشابان وشقيقتهما

حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية (فيديو)

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، وذلك بعدما تداول عدد من رواد موقع «فيسبوك» مقطع فيديو، لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زعموا اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وفى مفاجأة، نسف علاء محمود، قائد الدراجة النارية الذى ظهر فى الفيديو كل ما ألمَّ به وبمرافقيه من شائعات، حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، أكد فيه أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار.
كوكايين

هروب «ملك الكوكايين في ميلانو» من أحد سجون أوروجواي

تمكن رئيس عصابة إيطالية مسجون في أوروجواي منذ عام 2017 من الفرار من السجن، أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا. وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الداخلية في أوروجواي، الإثنين، نبأ هروب رئيس العصابة. وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا، وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. كما كان مورابيتو صاحب الـ52 عامًا، والملقب بـ«ملك الكوكايين في ميلانو» قد اعتقل بعد هروبه 20 عامًا من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وقضايا أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
حادث-الأوتستراد‎ (2)

بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة

أصيب رجل وزوجته و3 من أبنائهم، اليوم الأحد، بكدمات وكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق بياض في محافظة بنى سويف، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في داخلها 5 أفراد من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org