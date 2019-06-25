مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

انقلاب أتوبيس - صورة أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.

ويفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه،