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الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 39شبين الكوم 25 39طنطا 24 38دمنهور 23 35الإسكندرية 24 32بلطيم 24 32مطروح 23 31السلوم 23 33سيوة 26 41بورسعيد 25 32دمياط 25 30الزقازيق 25 40الإسماعيلية 24 39السويس 25 39العريش 22 33 رفح 23 32 رأس سدر 24 39 نخل 20 37 نويبع 24 38 طابا 23 37 كاترين
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
وزارة-الداخلية

الداخلية تحبط مخططا إرهابيا لجماعة الإخوان

أوردت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية، كما جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«ملحق».. وزير التعليم يوضح معنى «فرصة إلزامية أخري»

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنى الخاص بالفرصة الإلزامية الثانية، وقال إنه لا يوجد تظلمات في النظام الإلكتروني للصف الاول الثانوي العام. وأكد الوزير أن عبارة فرصة إلزامية ثانية، تعني «ملحق»، أي أن الطالب له «دور ثانٍ»، لكن الوزارة حرصت على تغيير المصطلحات مراعاة لنفسية الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بإبلاغ جميع الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد من المدرسة زيادة فى الاطمئنان.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
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طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. و3 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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