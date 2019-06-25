خالد بيومي يتغنى بمنتخبي مالي وأوغندا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

خالد بيومي

أكال خالد بيومي المحلل الرياضي، وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، بالمديح على منتخبي أوغندا ومالي، بسبب ما قدماه في المباراة الأولى لكل منهما، في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حتى الآن أوغندا هى مفاجأة البطولة، أداء تنظيم سرعة مدرب محضر أكتر من سيناريو للمباراة، سبستايان ديسابر واحد من أفضل مدربي إفريقيا حاليًا، ومرشح لقيادة ناد مصري كبير". حتي الان اوغندا هيا مفاجأه البطوله أداء تنظيم سرعه مدرب