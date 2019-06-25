صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

صحف الإمارات كشفت عن أن واشنطن شرعت في بناء تحالف دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية في المنطقة، فيما ندد مجلس الأمن بالهجمات على ناقلات النفط.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب إن خامنئي يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً". تحت عنوان "واشنطن: نعمل لتحالف واسع يحصن الملاحة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن مجلس الأمن

وقال ترامب إن خامنئي يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً".



تحت عنوان "واشنطن: نعمل لتحالف واسع يحصن الملاحة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن مجلس الأمن الدولي ندد بالهجمات على ناقلات النفط باعتبارها تهديداً خطيراً للأمن. وحض المجلس، خلال جلسة له أمس، على الحوار وإنهاء التوترات في الخليج العربي.



وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة إنه أبلغ مجلس الأمن إن على إيران إدراك أن الهجمات في الخليج غير مقبولة وأن "الوقت حان للعالم لينضم إلينا في فعل ذلك".

وأضافت الصحيفة أن واشنطن شرعت في بناء تحالف دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية في المنطقة، وفيما دعا بيان إماراتي سعودي، أمريكي بريطاني، طهران إلى النزوع للحلول الدبلوماسية للأزمة الحالية والابتعاد عما يوتر المنطقة.

وشددت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في أعقاب مباحثات ماراثونية أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الوقوف سوياً في التصدي لعدائية إيران.





وتحت عنوان "قطر تحاول فك الحصار عن إيران"، أفادت "الاتحاد" بأن المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر الإيرانية جنوب البلاد، سياوش أرجمند زادة، كشف عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وفي تصريح له أمس الاثنين، أشار ارجمند زادة إلى أن السفينة "جراند فري" المخصصة للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر - قطر البحري، سيتم استخدامها في بادئ الأمر لنقل السلع، وبعد توفر الإمكانات اللازمة فيها، ستنقل الركاب بين البلدين.

وبالانتقال إلى البحرين ، وتحت عنوان "ورشة البحرين تنطلق اليوم بمشاركة عربية وغربية"، ذكرت "البيان" أنه تنطلق اليوم، بمشاركة عربية ودولية "ورشة البحرين" لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار، فيما شدد كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر على عدم إمكانية تطبيق الخطة الاقتصادية من دون سلام واستتباب للأمن. ولفت إلى أن الجانب السياسي من الخطة سيتم إعلانه في الوقت المناسب.



وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن المشاركة العربية والغربية ستكون واسعة في الورشة، التي تعقد على مدى يومين، وقال إن "العديد من الحكومات العربية أبلغت البيت الأبيض أنها ستشارك"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، دون الكشف عن هويته أو ذكر تفاصيل إضافية. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستشارك في الورشة.





"الخليج" تناولت رفض الفلسطينيين على المستويين (الشعبي والرسمي) بشكل قاطع المشاركة، معتبرين أنها لا تلبي الحد الأدنى من طموحاتهم.

ويرأس صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر جلسات الورشة، حيث اعتبر أن مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من قبل الجانب الفلسطيني تعد "خطأ استراتيجياً"، في حين طالب مسؤول إسرائيلي، الفلسطينيين بالاستسلام والإذعان، في وقت شددت مصر على أنها لن تتخلى عن حبة رمل من أرض سيناء.

وقال كوشنر: إن الانتقادات للخطة، هي انتقادات مبنية على العاطفة، ولم يتم التعاطي مع تفاصيلها. مشددا على عدم إمكانية تطبيق الخطة الاقتصادية من دون سلام واستتباب للأمن. ولفت إلى أن الجانب السياسي من الخطة سيتم إعلانه في الوقت المناسب.



وحول الأوضاع في السوادن ، أشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" أمس، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع الأطراف كافة على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن دعا المجلس الوسيطين الإثيوبي والإفريقي لتقديم "رؤية مشتركة" للمرحلة الانتقالية، بينما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة يترأسها حميدتي.



وتحت عنوان "تجاذبات سودانية حول التمثيل في "السيادي""، ذكرت "الخليج" أن حميدتي أوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي، فيما أكّد تجمع المهنيين، أن أهم ما جاء بالمبادرة الموحدة (الإثيوبية -الإفريقية)؛ هو الإبقاء على التفاهمات السابقة، وإلى حكومة مدنية خالصة، بينما تواصلت التظاهرات الليلية في العاصمة الخرطوم، وبعض المدن، مطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال حميدتي، إن المجلس على استعداد للتفاوض والاتفاق مع كافة الأطراف على الهواء مباشرة، وكشف أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض. مشددا على عدم وجود معتقلين سياسيين حالياً في السجون.

وأشار إلى أن المجلس قرر إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة ضمن إجراءات حسن النوايا؛ لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام.





تناولت "الخليج" الشأن التركي تحت عنوان "إسطنبول تثير تكهنات حول نهاية عصر أردوغان" ، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس الاثنين، حصول مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على 54.2% من أصوات الناخبين في الانتخابات المعادة على رئاسة بلدية إسطنبول مقابل 45% من الأصوات لمرشح الحزب الحاكم. وذكرت اللجنة أن نسبة التصويت بلغت 85.5% بإجمالي 8.74 مليون صوت.



ولقي فوز مرشح المعارضة والتعليقات الخاصة بمستقبل أردوغان السياسي أصداء واسعة في الصحافة الألمانية. وعلقت صحيفة "دويتشه فيله" على انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بعنوان فرعي حمل عبارة "عصر أردوغان ينتهي".

وأوضحت الصحيفة أنه كان من الممكن تهنئة أردوغان، وتمنّي فترة تقاعد هنيئة له لو كانت تركيا دولة تتمتع بديمقراطية حقيقية، غير أن تركيا ليست دولة ديمقراطية، وأردوغان ليس ديمقراطيا، على حد قول الصحيفة.