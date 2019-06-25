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صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

صحف الإمارات كشفت عن أن واشنطن شرعت في بناء تحالف دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية في المنطقة، فيما ندد مجلس الأمن بالهجمات على ناقلات النفط.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.
وقال ترامب إن خامنئي يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً". تحت عنوان "واشنطن: نعمل لتحالف واسع يحصن الملاحة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن مجلس الأمن
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تفجير أبراج الخبر - أرشيفية

في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية

طائرة كويتية تتعرض لحادث في فرنسا دون إصابات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الإثنين، عن تعرض طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية لحادث ارتطام في جناحها الأيسر، وذلك بعد هبوطها في المطار الفرنسي، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها نزلوا بسلام ودون أي إصابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينج في تمام الساعة 5:20 دقيقة مساء، بتوقيت نيس، لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
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قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لفض احتجاج طلابي

استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين، بحسب وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين هتفوا "مدنية.. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات. ووقعت احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات.
محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: إن المجلس قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في السودان. وأضاف دقلو خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا. وأكد دقلو، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع جميع الأطراف على الهواء مباشرة، كاشفًا عن أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق على تشكيل لجنة حكماء للمساعدة في تلك المرحلة.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: واشنطن تعزز قواتها ومشروع استيطاني ضخم

لا تزال تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران تتصدّر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أبرزت استجواب ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضايا فساد مونديال قطر، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات الأخرى. وتحت عنوان "تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تجديد واشنطن وطهران أمس، تأكيد عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
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