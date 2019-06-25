تقدم البنوك المحلية والعاملة في مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية بهدف جذب أكبر قدر ممكن من العملاء للتعاملات البنكية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

تسعى البنوك إلى تقديم أنماط متعددة من حسابات التوفير، والودائع، وشهادات الادخار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، كما تتنافس البنوك على طرح أوعية ادخارية جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائد مرتفع، ومنها شهادات الادخار بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ويتم إصدارها بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وتسهم هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني في البنوك وفقا لما يلي: البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني، وتنقسم إلى: شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني مدة سنة ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني أو

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني في البنوك وفقا لما يلي:

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني، وتنقسم إلى:



شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني مدة سنة



ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني أو مضاعفاتها، كما تتيح للعملاء عائدا ثابتا سنويا يبلغ نحو 1%، ويتم صرفه كل 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر وبمعرفة الولي الطبيعي، كما يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالجنيه الإسترليني إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل، وبدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من البنك الأهلي المصري.

ويتم شراء الشهادات عن طريق تحويل بنكي، كما أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.



شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني مدة 3 سنوات

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني أو مضاعفاتها، كما تتيح للعملاء عائدا ثابتا سنويا يبلغ نحو 1.25%، ويتم صرفه كل 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر وبمعرفة الولي الطبيعي.

ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفق القيم الاستردادية المقررة وهى:

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 6 إلى 12 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل إضافة الكوبون الثاني) يتم خصم 90% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل إضافة الكوبون الرابع) يتم خصم 75% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد إضافة الكوبون الرابع) يتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة.

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شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني مدة 5 سنوات

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني أو مضاعفاتها، كما تتيح للعملاء عائدا ثابتا سنويا يبلغ نحو 1.375%، ويتم صرفه كل 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر وبمعرفة الولي الطبيعي.

ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفق القيم الاستردادية المقررة وهى:

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (قبل إضافة الكوبون الرابع) يتم خصم 75% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد إضافة الكوبون الرابع) يتم خصم 60% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 36 إلى 48 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد إضافة الكوبون السادس) يتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 48 إلى 60 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة (بعد إضافة الكوبون الثامن) يتم خصم 40% من قيمة العوائد المنصرفة.

بنك مصر

يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني وتنقسم إلى:

شهادات الادخار ذات العائد المتغير بالجنيه الإسترليني

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 300 جنيه إسترليني ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد: نصف سنوى.

- نوع العائد: عائد متغير.

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شهادة بلادى بالجنيه الإسترليني مدة سنة

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني ومضاعفاته، بعائد ثابت طول مدة الشهادة يبلغ نحو 1%، ويتم صرفه كل 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر، كما يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالجنيه الإسترليني على حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل، بدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر.

ويتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي، كما أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني مدة 3 سنوات

ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني ومضاعفاته، بعائد ثابت طول مدة الشهادة، يصل إلى 1.25%، ويتم صرفه كل 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفق القيم الاستردادية المقررة وهي:

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 6 إلى 12 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 90% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 75% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة.



شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني مدة 5 سنوات

ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 100 جنيه إسترليني ومضاعفاته، بعائد ثابت طول مدة الشهادة، يصل إلى 1.375%، ويتم صرفه كل 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفق القيم الاستردادية المقررة وهي:

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 75% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 60% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 36 إلى 48 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة.

- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 48 إلى 60 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة فيتم خصم 40% من قيمة العوائد المنصرفة.

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