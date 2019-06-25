رياضة

مدرب أوروجواي: مواجهة تشيلي كانت صعبة ومتكافئة

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي
كشف أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، عقب فوز فريقه 1-0 على تشيلي، بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا، أن المباراة كانت صعبة ومتكافئة للغاية لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية، وقال تاباريز في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف. في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة، وأظهر الفريق إحدى مميزات كرة القدم الأوروجوانية".
وواصل تاباريز: "تحسم هذه المباريات المغلقة بالتفاصيل الدقيقة، وقد كلفنا الأمر الكثير كي نفوز وأنا سعيد للغاية. كان لقاء متكافئا جدا وحافلا بالندية ومساحات محدودة جدا. أهدرنا عدة فرص لكننا وصلنا أكثر إلى مرمى المنافس، وفي فرص محققة لم نترجمها إلى أهداف". وعن هدف نجم البي إس جي، أوضح تاباريز: "هكذا هو
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فيكتور-جوميز (2)

فيكتور جوميز حكمًا لمواجهة مصر ضد الكونغو

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اسم الحكم الذي سيدير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، واختارت اللجنة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الفراعنة الثانية في كان 2019.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
اليابان 2019

اليابان: قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم

اعتبر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، أن فريقه الذي خرج من كوبا أمريكا بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في آخر جولات المجموعة الثالثة، لعب على نحو طيب وقدم مباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية، رغم أسفه لعدم التأهل إلى ربع النهائي، وقال مورياسو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تمكنا من تقديم أداء جيد ومباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه يجدر باللاعبين التعلم بأقصى قدر، وبكل تواضع، عن طريق احترام المنافسين وإدراك أنهم قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم".
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أرجواي والإكوادور

مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
أوروجواي

أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.
ميسي (2)

في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
منتخب تشيلي

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
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