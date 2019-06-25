مدرب أوروجواي: مواجهة تشيلي كانت صعبة ومتكافئة

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

منتخب أوروجواي

كشف أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، عقب فوز فريقه 1-0 على تشيلي، بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا، أن المباراة كانت صعبة ومتكافئة للغاية لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية، وقال تاباريز في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف. في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة، وأظهر الفريق إحدى مميزات كرة القدم الأوروجوانية".

وواصل تاباريز: "تحسم هذه المباريات المغلقة بالتفاصيل الدقيقة، وقد كلفنا الأمر الكثير كي نفوز وأنا سعيد للغاية. كان لقاء متكافئا جدا وحافلا بالندية ومساحات محدودة جدا. أهدرنا عدة فرص لكننا وصلنا أكثر إلى مرمى المنافس، وفي فرص محققة لم نترجمها إلى أهداف". وعن هدف نجم البي إس جي، أوضح تاباريز: "هكذا هو

وواصل تاباريز: "تحسم هذه المباريات المغلقة بالتفاصيل الدقيقة، وقد كلفنا الأمر الكثير كي نفوز وأنا سعيد للغاية. كان لقاء متكافئا جدا وحافلا بالندية ومساحات محدودة جدا. أهدرنا عدة فرص لكننا وصلنا أكثر إلى مرمى المنافس، وفي فرص محققة لم نترجمها إلى أهداف".



وعن هدف نجم البي إس جي، أوضح تاباريز: "هكذا هو كافاني. ربما أخطأ في اللقاء لكن ليس دائما"، معترفا أن تشيلي سيطرت على اللقاء في أغلب فترات الشوط الأول، لكن أوروجواي تمكنت من حرمانها من الاستحواذ وبادلتها الهجمات.



وكشف تاباريز أنه يفكر الآن في مباراة ربع النهائي أمام بيرو، لكنه لن يفكر فيها بناء على الهزيمة التي تلقتها أمام البرازيل (5-0)، وأضاف أن مواجهة ربع النهائي ستكون معقدة نظرا لأن بيرو لديها مجموعة اللاعبين التي تأهلت لمونديال روسيا 2018 وهي عناصر جيدة جدا.

