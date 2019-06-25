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أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى بعد تراجع الدولار

تحرير:رويترز ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم، الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار. قال مايكل مكارثي، كبير خبراء استراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس، إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيئ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة
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الجنيه-الاسترليني (2)

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني

تسعى البنوك إلى تقديم أنماط متعددة من حسابات التوفير، والودائع، وشهادات الادخار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، كما تتنافس البنوك على طرح أوعية ادخارية جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائد مرتفع، ومنها شهادات الادخار بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ويتم إصدارها بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وتسهم هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك الأسكندرية نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران، المصرف العربي الدولي نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1407 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الارز (3)

تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الهجوم على ناقلة النفط

إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان

أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، في بيان: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية». وأضافت: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».
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