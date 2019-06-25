حسن روحاني: عقوبات أمريكا تدل على يأسها

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على بلاده تنم عن يأس واشنطن، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم.

وأضاف أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وجاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، أمس الإثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري. وقال ترامب إن العقوبات «ستحرم المرشد ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب من الوصول