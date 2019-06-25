غانا تستلهم روح 1997 و2009 في مشاركتها بالكان

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

غانا

يستهل المنتخب الغاني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة بنين في مجموعة الإسماعيلية، ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة، خاصة أن مصر تمثل لغانا الكثير على الصعيد العالمي، ولكنها لم تحقق فيها أي نتائج طيبة إفريقيًّا، وسبق أن استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، ولم تشارك غانا في نسخ 1959 و1974 و1986، وشاركت في نسخة 2006 التي ودعتها من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا وزيمبابوي والفوز على السنغال، وفي تلك البطولة خاضت غانا مباراة في الإسماعيلية، تلك التي خسرتها أمام زيمبابوي.

وشاركت غانا في مونديال الشباب تحت 20 سنة الذي استضافته مصر عام 2009، ووقعت غانا في مجموعة الإسماعيلية أيضًا، وحينها فازت على أوزبكستان 2-1 وعلى إنجلترا 4-0 وتعادلت مع أوروجواي 2-2، وتأهلت في صدارة المجموعة، لتواجه جنوب إفريقيا في الإسماعيلية في دور الـ16، وتغلبت عليها 2-1، قبل أن تتخطى كوريا الجنوبية

وشاركت غانا في مونديال الشباب تحت 20 سنة الذي استضافته مصر عام 2009، ووقعت غانا في مجموعة الإسماعيلية أيضًا، وحينها فازت على أوزبكستان 2-1 وعلى إنجلترا 4-0 وتعادلت مع أوروجواي 2-2، وتأهلت في صدارة المجموعة، لتواجه جنوب إفريقيا في الإسماعيلية في دور الـ16، وتغلبت عليها 2-1، قبل أن تتخطى كوريا الجنوبية في السويس (3-2) في ربع النهائي.



وتغلبت على المجر 3-2 في نصف النهائي، وتوجت باللقب للمرة الأولى في تاريخها وفي تاريخ إفريقيا بالفوز على البرازيل في النهائي بركلات الترجيح.



وشاركت غانا في مونديال الناشئين تحت 17 سنة في مصر عام 1997، وفي تلك البطولة تصدرت مجموعة بورسعيد بالتعادل مع غانا والفوز على البحرين وكوستاريكا، وتغلبت على عمان في ربع النهائي وعلى إسبانيا في نصف النهائي قبل الخسارة في المباراة النهائية أمام البرازيل.



