رياضة

غانا تستلهم روح 1997 و2009 في مشاركتها بالكان

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
غانا
غانا
يستهل المنتخب الغاني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة بنين في مجموعة الإسماعيلية، ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة، خاصة أن مصر تمثل لغانا الكثير على الصعيد العالمي، ولكنها لم تحقق فيها أي نتائج طيبة إفريقيًّا، وسبق أن استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، ولم تشارك غانا في نسخ 1959 و1974 و1986، وشاركت في نسخة 2006 التي ودعتها من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا وزيمبابوي والفوز على السنغال، وفي تلك البطولة خاضت غانا مباراة في الإسماعيلية، تلك التي خسرتها أمام زيمبابوي.
وشاركت غانا في مونديال الشباب تحت 20 سنة الذي استضافته مصر عام 2009، ووقعت غانا في مجموعة الإسماعيلية أيضًا، وحينها فازت على أوزبكستان 2-1 وعلى إنجلترا 4-0 وتعادلت مع أوروجواي 2-2، وتأهلت في صدارة المجموعة، لتواجه جنوب إفريقيا في الإسماعيلية في دور الـ16، وتغلبت عليها 2-1، قبل أن تتخطى كوريا الجنوبية
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ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
اليابان 2019

اليابان: قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم

اعتبر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، أن فريقه الذي خرج من كوبا أمريكا بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في آخر جولات المجموعة الثالثة، لعب على نحو طيب وقدم مباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية، رغم أسفه لعدم التأهل إلى ربع النهائي، وقال مورياسو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تمكنا من تقديم أداء جيد ومباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه يجدر باللاعبين التعلم بأقصى قدر، وبكل تواضع، عن طريق احترام المنافسين وإدراك أنهم قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم".
أرجواي والإكوادور

مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
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سر اجتماع رئيس الكاف مع «جريشة» بعد رفع الإيقاف عنه

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جلسة مطولة مع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع الإيقاف عن الأخير، في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجد رئيس الكاف في مصر لعقد جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ومتابعة الاستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
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