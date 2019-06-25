مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الإكوادور - أوروجواي

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".

وتابع مدرب الإكوادور: "لن أترك منصبي. لو أرادوا إقالتي يمكنهم ذلك. سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس الأشياء. هم يطلبون النتائج في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيقها، ولا أعتقد أني السبب في المشكلة". وأكمل منتخب باراجواي عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) مستفيدا من تعادل

وتابع مدرب الإكوادور: "لن أترك منصبي. لو أرادوا إقالتي يمكنهم ذلك. سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس الأشياء. هم يطلبون النتائج في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيقها، ولا أعتقد أني السبب في المشكلة".



وأكمل منتخب باراجواي عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) مستفيدا من تعادل المنتخبين الإكوادوري والياباني 1 ـ 1، في ختام مباريات الدور الأول للبطولة.



ومع التعادل بين المنتخبين الإكوادوري والياباني في هذه المباراة، رفع الثاني رصيده إلى نقطتين فقط وظل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة وحصد الأول نقطته الأولى في البطولة ليظل في المركز الرابع والأخير ويودع البطولة صفر اليدين.



كان المنتخب الياباني هو البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 15 وتعادل آنخل مينا للإكوادور في الدقيقة 35 .

