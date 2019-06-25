رياضة

مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
الإكوادور - أوروجواي
الإكوادور - أوروجواي
تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
وتابع مدرب الإكوادور: "لن أترك منصبي. لو أرادوا إقالتي يمكنهم ذلك. سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس الأشياء. هم يطلبون النتائج في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيقها، ولا أعتقد أني السبب في المشكلة". وأكمل منتخب باراجواي عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) مستفيدا من تعادل
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السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
اليابان 2019

اليابان: قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم

اعتبر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، أن فريقه الذي خرج من كوبا أمريكا بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في آخر جولات المجموعة الثالثة، لعب على نحو طيب وقدم مباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية، رغم أسفه لعدم التأهل إلى ربع النهائي، وقال مورياسو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تمكنا من تقديم أداء جيد ومباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه يجدر باللاعبين التعلم بأقصى قدر، وبكل تواضع، عن طريق احترام المنافسين وإدراك أنهم قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم".
غانا-النجوم-السوداء

غانا تستلهم روح 1997 و2009 في مشاركتها بالكان

يستهل المنتخب الغاني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة بنين في مجموعة الإسماعيلية، ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة، خاصة أن مصر تمثل لغانا الكثير على الصعيد العالمي، ولكنها لم تحقق فيها أي نتائج طيبة إفريقيًّا، وسبق أن استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، ولم تشارك غانا في نسخ 1959 و1974 و1986، وشاركت في نسخة 2006 التي ودعتها من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا وزيمبابوي والفوز على السنغال، وفي تلك البطولة خاضت غانا مباراة في الإسماعيلية، تلك التي خسرتها أمام زيمبابوي.
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أوروجواي

مدرب أوروجواي: مواجهة تشيلي كانت صعبة ومتكافئة

كشف أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، عقب فوز فريقه 1-0 على تشيلي، بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا، أن المباراة كانت صعبة ومتكافئة للغاية لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية، وقال تاباريز في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف. في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة، وأظهر الفريق إحدى مميزات كرة القدم الأوروجوانية".
أوروجواي

أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.
منتخب تشيلي

اليوم ختام دور المجموعات في كوبا أمريكا

تختتم مساء اليوم مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه حاملة لقب آخر نسختين تشيلي نظيرتها الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا، بينما تواجه الإكوادور نظيرتها اليابان في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل تشيلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وضمنت أيضا التأهل، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في الوقت الذي تتذيل فيه الإكوادور جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
منتخب تشيلي

تشيلي تبحث عن التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا اليوم

تختتم فجر غد السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه الإكوادور نظيرتها تشيلي في تمام الساعة الواحدة صباحا على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتحتل تشيلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على اليابان برباعية نظيفة، بينما تتذيل الإكوادور ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوروجواي برباعية نظيفة أيضًا، وبدورها تحتل أوروجواي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لليابان في المركز الثالث.
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