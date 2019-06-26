محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

لم يكن الفنان محمد سعد موفقًا فى اختياره فيلم «محمد حسين» الذي تذيل قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الفطر، لكن السؤال هنا: هل ينقذه «الكنز2» من الفشل ويعود به إلى القمة؟
يرى الجميع أن السينما المصرية تمر بنقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد التنوع الكبير الذى حدث فى الأفلام التي طرحت، أو تستعد للعرض؛ وذلك من حيث الموضوعات وجودة الإخراج، فى ظل اختفاء الأفلام الهابطة التي كانت تغرق مواسم العرض كل عام، وتقوم على حبكة واحدة، وهي مطرب شعبي وراقصة وشباب مغمورين.
وفي ظل هذا المشهد، نجد نجومًا «لعب الزهر معهم»، ونجحوا فى الوجود بأكثر من عمل، فهل يتفوقون على أنفسهم ويحصدون إيرادات مضاعفة لما سبق وحققوه؟ أو يفشلون فى الوصول إلى الرقم الذي كسروه من قبل؟
1- محمد سعد.. بشر الكتاتني ومحمد حسين
ويأتي على رأس القائمة الفنان محمد سعد، الذى يقوم ببطولة فيلمي «محمد حسين» و«الكنز 2»، وتأتي مشاركته هذا العام بعد غيابه العام الماضي وربما فضل وقتها أن يستمتع بأصداء الجمهور والنقاد عن مشاركته عن فيلم «الكنز» الجزء الأول الذى
1- محمد سعد.. بشر الكتاتني ومحمد حسين
ويأتي على رأس القائمة الفنان محمد سعد، الذى يقوم ببطولة فيلمي «محمد حسين» و«الكنز 2»، وتأتي مشاركته هذا العام بعد غيابه العام الماضي وربما فضل وقتها أن يستمتع بأصداء الجمهور والنقاد عن مشاركته عن فيلم «الكنز» الجزء الأول الذى عرض فى 2017، وبعد حصوله على استراحة محارب.
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عاد محمد سعد خلال موسم عيد الفطر المنقضى بفيلم «محمد حسين» الذي لم يتجاوز الخمسة ملايين جنيه بدور العرض، في الوقت الذى وصلت فيه إيرادات فيلم أمير كرارة «كازابلانكا» إلى 56 مليون جنيه، وهذا يؤكد انصراف الجمهور عن فيلم محمد سعد، الذى أصبح يشكل لهم إحباطا شديدا، بعد أن كان نجمهم المفضل الذي يستطيع إضحاكهم طوال مدة الفيلم!
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الفيلم الأخير انتقص من جماهيرية محمد سعد، فكان الجمهور يأمل أن يشاهد عملًا مميزا لنجمهم المفضل، بعد رؤيته فى دور (بشر الكتاتني) بفيلم «الكنز» للمخرج شريف عرفة، والذي رفع سقف طموحهم من جديد، وأكد أن «سعد» يمتلك مواهب فنية لم تظهر بعد، ولكن هل يعوض الجزء الثاني من الفيلم والذي من المنتظر طرحه خلال يوليو المقبل، خسائر محمد سعد، ويعيده إلى المقدمة من جديد؟ خاصة أن الفيلم سيشهد ملامح أخرى من شخصية رئيس البوليس الحربي، الشخصية الصارمة والتي ظهرت فى الإعلان الرسمي لـ«الكنز2» وهو يرقص مع الغازية -التى تجسدها الفنانة نهى عابدين-.
2- كريم عبد العزيز.. أدهم ويحيى
حال النجم كريم عبد العزيز لا يختلف كثيرًا عن محمد سعد، فقد غاب هو الآخر عن السينما فى 2018، فكان يستعد وقتها لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق» ولكن بعد التحضيرات وبناء الديكورات، توقف التصوير لأسباب إنتاجية، وحتى الآن مصير المسلسل مجهول، وهو ما أحزن «كريم» فكان يأمل أن يكمل العمل، ولكن السينما خلال 2019 أرادت أن تعوضه عن ذلك، بفيلمين: الأول «نادي الرجال السري» الذي عرض خلال موسم منتصف العام، وحقق نجاحا كبيرًا، وتجاوزت إيراداته 54 مليون جنيه، متفوقًا فى ذلك على جميع الأفلام التي عرضت خلال نفس الموسم.
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الثاني: «الفيل الأزرق 2» الذي من المنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، والذي يأتي على خلفية الجزء الأول الذي عرض فى 2014، وحقق نجاحا كبيرًا حينها، وكانت جميع حفلاته كاملة العدد، وتجاوزت إيراداته وقتها 35 مليون جنيه، فهل يتفوق كريم عبد العزيز، على نفسه خلال الموسم المقبل، وينجح فى أن يكسر رقم 54 مليون جنيه، الإيرادات التي حققها فيلمه الأخير «نادي الرجال السري»؟ المؤشرات جميعها فى صالحة خاصة أن الإعلان الرسمي احتل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه، وتجاوزت نسبة مشاهدته 15 مليونا فى أسبوع واحد فقط.
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3- أحمد عز.. نور ورضا
يعود الفنان أحمد عز بقوة إلى السينما التي غاب عنها العام الماضي بسبب انشغاله بمسلسله «أبو عمر المصري»، بفيلمين، الأول: «الممر» الذي يتناول إحدى عمليات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، بقيادة المخرج شريف عرفة، وعرض الفيلم خلال موسم عيد الفطر المنقضى، وحقق نجاحا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد الذين وجدوا فى الفيلم رسالة تحض الجيل الجديد على الانتماء، وأيضا عودة قوية للأفلام الحربية، بتقنيات حديثة نتج عنها صورة مبهرة، ورغم أن الفيلم لم يحتل المرتبة الأولى بالموسم، فإن إرادته حققت رقما ليس هينا، هو 35 مليون جنيه، ولا تزال الإيرادات تتزايد.
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أما الفيلم الثاني الذي ينتظر عرضه النجم أحمد عز، فهو «أولاد رزق2» الذي سبق وعُرض جزآه الأول فى 2015، وبلغت إيرادات 22 مليون جنيه، وهو ما دفع المنتج طارق العريان أن يقدم منه جزءا ثانيا استثمارا للنجاح، فهل ينجح «عز» فى كسر رقم «الممر» ويتجاوز الـ35 مليون جنيه، أو سيصل إليه بصعوبة شديدة؟ خاصة أن موسم عيد الأضحى سيشهد منافسة قوية مع مشاركة كل من النجم محمد هنيدي وأحمد حلمي.
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فى النهاية، المنافسة بين النجوم بعضهم وبعض، تصب فى النهاية فى صالح السينما والجمهور، فى مشاهدة أفلام ذات جودة عالية على مستوى الفكرة والتنفيذ.