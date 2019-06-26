محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

لم يكن الفنان محمد سعد موفقًا فى اختياره فيلم «محمد حسين» الذي تذيل قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الفطر، لكن السؤال هنا: هل ينقذه «الكنز2» من الفشل ويعود به إلى القمة؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

الفنان محمد سعد

يرى الجميع أن السينما المصرية تمر بنقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد التنوع الكبير الذى حدث فى الأفلام التي طرحت، أو تستعد للعرض؛ وذلك من حيث الموضوعات وجودة الإخراج، فى ظل اختفاء الأفلام الهابطة التي كانت تغرق مواسم العرض كل عام، وتقوم على حبكة واحدة، وهي مطرب شعبي وراقصة وشباب مغمورين. وفي ظل هذا المشهد، نجد نجومًا «لعب الزهر معهم»، ونجحوا فى الوجود بأكثر من عمل، فهل يتفوقون على أنفسهم ويحصدون إيرادات مضاعفة لما سبق وحققوه؟ أو يفشلون فى الوصول إلى الرقم الذي كسروه من قبل؟

1- محمد سعد.. بشر الكتاتني ومحمد حسين ويأتي على رأس القائمة الفنان محمد سعد، الذى يقوم ببطولة فيلمي «محمد حسين» و«الكنز 2»، وتأتي مشاركته هذا العام بعد غيابه العام الماضي وربما فضل وقتها أن يستمتع بأصداء الجمهور والنقاد عن مشاركته عن فيلم «الكنز» الجزء الأول الذى