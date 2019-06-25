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مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
وعقد مدبولي، أمس الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء،
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الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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الداخلية تحبط مخططا إرهابيا لجماعة الإخوان

أوردت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية، كما جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية.
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«ملحق».. وزير التعليم يوضح معنى «فرصة إلزامية أخري»

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنى الخاص بالفرصة الإلزامية الثانية، وقال إنه لا يوجد تظلمات في النظام الإلكتروني للصف الاول الثانوي العام. وأكد الوزير أن عبارة فرصة إلزامية ثانية، تعني «ملحق»، أي أن الطالب له «دور ثانٍ»، لكن الوزارة حرصت على تغيير المصطلحات مراعاة لنفسية الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بإبلاغ جميع الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد من المدرسة زيادة فى الاطمئنان.
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كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
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مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
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اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
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السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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