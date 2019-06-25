مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.

وعقد مدبولي، أمس الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء،