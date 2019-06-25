رئيس غانا يشهد مباراة منتخبه مع بنين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

المدير الفني لمنتخب غانا

يشهد استاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم افتتاح مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر وتشمل مباريات اليوم لقاء مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا بيساو، ثم لقاء منتخب غانا مع منتخب بنين، وقد شهد الاستاد إجراءات أمنية مكثفة في إطار التأمين المحكم للجماهير وللضيوف، في ذلك الحدث الكروي القاري الذي يشارك فيه نجوم القارة السمراء على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.

وستشهد مباراة منتخب غانا مع بنين، حضور رئيس جمهورية غانا في مقصورة استاد الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ المدينة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، والكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، وبعض المسؤولين