رياضة

رئيس غانا يشهد مباراة منتخبه مع بنين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
المدير الفني لمنتخب غانا
المدير الفني لمنتخب غانا
يشهد استاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم افتتاح مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر وتشمل مباريات اليوم لقاء مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا بيساو، ثم لقاء منتخب غانا مع منتخب بنين، وقد شهد الاستاد إجراءات أمنية مكثفة في إطار التأمين المحكم للجماهير وللضيوف، في ذلك الحدث الكروي القاري الذي يشارك فيه نجوم القارة السمراء على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.
وستشهد مباراة منتخب غانا مع بنين، حضور رئيس جمهورية غانا في مقصورة استاد الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ المدينة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، والكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، وبعض المسؤولين
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الكاميرون‎

كاف يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المصاب في القلب

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي (كاف) رفض استبدال جويل تاجوي، مهاجم الأسود، الذي ثبتت إصابته بخلل في الشريان التاجي للقلب، وتم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرسل المنتخب الكاميروني التقرير الطبي لـ"كاف" من أجل استبدال جويل، خاصة أن مشاركته قد تؤدي إلى الوفاة، لكن كاف تمسك باللائحة الخاصة بالبطولة التي تمنع الاستبدال بعد انطلاق النهائيات.
على-معلول (3)

مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
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مدرب بوروندي: نأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر للتأهل

يأمل أوليفيه نجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، في تحقيق الفوز أمام مدغشقر، يوم الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، وقال مدرب بوروندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نأمل في تحقيق الفوز لأنه سيضع أمام الفريق فرصة للتأهل، ونضع هدفا واحدا هو تحقيق الفوز والتركيز على تقديم مستوى جيد، كما حدث في المباراة الافتتاحية، ورغم الخسارة أمام نيجيريا لكننا اكتسبنا الثقة، ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".
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بدء-توافد-جماهير تونس-لاستاد-السويس-الرياض (3)

جماهير تونس والزملكاوية يتوافدون على استاد السويس

بدأت الجماهير التونسية وعدد من أعضاء الجالية التونسية وبعض جماهير السويس في التوافد على المدرجات الثالثة شمال باستاد السويس الرياضي في محافظة السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.
بعثة-منتخب-غانا (1)

بالورد والسمسمية| الإسماعيلية تستقبل بعثة منتخب غانا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب غانا إلى مقر إقامتهم بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، المطل على قناة السويس، وكان في استقبالهم محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية، وفريق تنظيم البطولة بالورود، حيث يلعب منتخب غانا في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون، وغينيا بيساو، وبنين"، الذين يلعبون على ملعب استاد الإسماعيلية، وتلعب غانا أولى مبارياتها يوم 25 يونيو الجاري أمام منتخب بنين، وقد وصلت، مساء الأربعاء، بعثة منتخب بنين، بينما وصلت يوم الخميس بعثة منتخب غينيا بيساو، ولم تصل بعثة منتخب الكاميرون حتى الآن.
محمد-صلاح (2)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
منتخب زيمبابوي

استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.
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