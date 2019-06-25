اليابان: قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

اليابان

اعتبر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، أن فريقه الذي خرج من كوبا أمريكا بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في آخر جولات المجموعة الثالثة، لعب على نحو طيب وقدم مباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية، رغم أسفه لعدم التأهل إلى ربع النهائي، وقال مورياسو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تمكنا من تقديم أداء جيد ومباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه يجدر باللاعبين التعلم بأقصى قدر، وبكل تواضع، عن طريق احترام المنافسين وإدراك أنهم قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم".

كما اعترف هاجيمي مورياسو عقب المباراة التي أقيمت بملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي أنه يشعر بـ"الأسف" لعدم تأهل فريقه وكذلك قطر، إلى الدور الثاني، رغم أن المنتخبين تطورا كثيرا، وأضاف مورياسو: "من المؤسف عدم تأهلنا للدور التالي، أعتقد أنه يجب أن نتطور أكثر. أرى أن كرة القدم في اليابان تتحسن وفي آسيا بشكل

كما اعترف هاجيمي مورياسو عقب المباراة التي أقيمت بملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي أنه يشعر بـ"الأسف" لعدم تأهل فريقه وكذلك قطر، إلى الدور الثاني، رغم أن المنتخبين تطورا كثيرا، وأضاف مورياسو: "من المؤسف عدم تأهلنا للدور التالي، أعتقد أنه يجب أن نتطور أكثر. أرى أن كرة القدم في اليابان تتحسن وفي آسيا بشكل عام أيضا".



وعن أداء لاعبيه إجمالا في البطولة، كشف مدرب الساموراي أن الفريق تطور بشكل كبير رغم خوض 3 مباريات في وقت قليل، وأوضح هاجيمي مورياسو: "أعتقد أننا افتقرنا للقوة كفريق، ينبغي أن نفهم ذلك ونقبل أنه ينبغي علينا أن نتحسن، وتقوية هذا المنتخب طالما لم نستطع أن نفوز بأي مباراة في البطولة. أود أن يستمر لاعبونا في عملية التطور".



