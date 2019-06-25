رياضة

ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
وقال ماني حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفوز بلقب من المنتخب الوطني لم يسبق أن توجت به من قبل سيكون أمرًا مذهلًا بالنسبة إليّ". وتابع: "أنا على استعداد لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توجت به مع ليفربول، بالفوز بكأس الأمم الإفريقية رفقة السنغال. ستكون أجواء استثنائية أن تعود إلى داكار رفقة
اقرأ المزيد
اليابان 2019

اليابان: قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم

اعتبر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، أن فريقه الذي خرج من كوبا أمريكا بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في آخر جولات المجموعة الثالثة، لعب على نحو طيب وقدم مباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية، رغم أسفه لعدم التأهل إلى ربع النهائي، وقال مورياسو، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "تمكنا من تقديم أداء جيد ومباريات رائعة أمام فرق قوية للغاية من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه يجدر باللاعبين التعلم بأقصى قدر، وبكل تواضع، عن طريق احترام المنافسين وإدراك أنهم قادرون على التطور وجعل كرتنا تتقدم".
أرجواي والإكوادور

مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
غانا-النجوم-السوداء

غانا تستلهم روح 1997 و2009 في مشاركتها بالكان

يستهل المنتخب الغاني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة بنين في مجموعة الإسماعيلية، ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة، خاصة أن مصر تمثل لغانا الكثير على الصعيد العالمي، ولكنها لم تحقق فيها أي نتائج طيبة إفريقيًّا، وسبق أن استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، ولم تشارك غانا في نسخ 1959 و1974 و1986، وشاركت في نسخة 2006 التي ودعتها من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا وزيمبابوي والفوز على السنغال، وفي تلك البطولة خاضت غانا مباراة في الإسماعيلية، تلك التي خسرتها أمام زيمبابوي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (3)

عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
محمد-صلاح (4)

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل ضربة بداية الكان

وجه نادي ليفربول رسالة دعم إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يستهل صلاح مشواره اليوم الجمعة في البطولة رفقة الفراعنة، بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر وزيمبابوي كلا من منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويوجد من صفوف ليفربول في كأس الأمم الإفريقية 3 لاعبين هم محمد صلاح، والنجم السنغالي ساديو ماني، ومتوسط ميدان غينيا نابي كيتا.
صلاح-وماني‎

مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
ساديو-ماني

ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org