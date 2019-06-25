ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ساديو ماني

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.

وقال ماني حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفوز بلقب من المنتخب الوطني لم يسبق أن توجت به من قبل سيكون أمرًا مذهلًا بالنسبة إليّ". وتابع: "أنا على استعداد لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توجت به مع ليفربول، بالفوز بكأس الأمم الإفريقية رفقة السنغال. ستكون أجواء استثنائية أن تعود إلى داكار رفقة

وقال ماني حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الفوز بلقب من المنتخب الوطني لم يسبق أن توجت به من قبل سيكون أمرًا مذهلًا بالنسبة إليّ".



وتابع: "أنا على استعداد لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توجت به مع ليفربول، بالفوز بكأس الأمم الإفريقية رفقة السنغال. ستكون أجواء استثنائية أن تعود إلى داكار رفقة الكأس، هذا هو حلمي الأكبر".



وتمكنت السنغال من الفوز في أول مباراة لها في البطولة بهدفين دون رد على تنزانيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما كلا من كينيا والجزائر.



وعن التتويج باللقب قال ماني: "الأمر بأيدينا، من الواضح أننا من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لا يمكن أن ننكر ذلك، ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة لتحقيق الهدف".