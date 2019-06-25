رياضة

فيكتور جوميز حكمًا لمواجهة مصر ضد الكونغو

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
جوميز
جوميز
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اسم الحكم الذي سيدير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، واختارت اللجنة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الفراعنة الثانية في كان 2019.
وحصل جوميز المولود في الـ15 من ديسمبر 1982، على الشارة الدولية في عام 2011، وأدار 16 مباراة في دوري الأبطال. وأدار لقاء وحيدا للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وكان أمام أوغندا، وفازت مصر بهدف نظيف، بجانب لقاء آخر في تصفيات أمم إفريقيا 2019، أمام تونس، وفاز منتخب الفراعنة (3-2). وتمكن
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المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».
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أجيري: منتخب مصر جاهز للكونغو الديمقراطية

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني جاهزية الفراعنة، لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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ديسابر: من الأفضل حسم التأهل قبل مواجهة مصر

أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غد الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما بأن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة، وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: "سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر".
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المنتخب يحسم مصير حجازي في المشاركة أمام الكونغو

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عن موقف أحمد حجازي، لاعب الفراعنة، من المشاركة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له اليوم، إصابة نجم وسيت بروميتش الإنجليزي، بكسر في الأنف خلال مواجهة الفراعنة وزيمبابوي، في افتتاح البطولة أمس الجمعة.
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تفاصيل إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد، وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
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أمم إفريقيا 2019.. المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وذلك بعدما تمكن الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة.
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قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
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