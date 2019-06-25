فيكتور جوميز حكمًا لمواجهة مصر ضد الكونغو

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

جوميز

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اسم الحكم الذي سيدير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، واختارت اللجنة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الفراعنة الثانية في كان 2019.

وحصل جوميز المولود في الـ15 من ديسمبر 1982، على الشارة الدولية في عام 2011، وأدار 16 مباراة في دوري الأبطال. وأدار لقاء وحيدا للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وكان أمام أوغندا، وفازت مصر بهدف نظيف، بجانب لقاء آخر في تصفيات أمم إفريقيا 2019، أمام تونس، وفاز منتخب الفراعنة (3-2). وتمكن

وحصل جوميز المولود في الـ15 من ديسمبر 1982، على الشارة الدولية في عام 2011، وأدار 16 مباراة في دوري الأبطال.



وأدار لقاء وحيدا للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وكان أمام أوغندا، وفازت مصر بهدف نظيف، بجانب لقاء آخر في تصفيات أمم إفريقيا 2019، أمام تونس، وفاز منتخب الفراعنة (3-2).



وتمكن منتخب الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، بعدما فاز على نظيره الزيمبابوي، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم الجمعة، بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

